Dosarul „Şpaga de la Bac”, pe ultima sută de metri

21:26:43 / 20 Iunie 2014

Sa fie condamnat !

In primul rand felicitari celor de la "Telegraf"-ul on-line ca nu se lasa si urmaresc acest subiect care este foarte important pentru societate. Desi pare simplu si hilar, la ce fura altii si ce sume se spune ca iau mita alti mahari, totusi acesti spagari "micuti", astia cu "fasolica", sunt totusi "baza" nenorocirilor, iar in ceea ce priveste invatamantul sunt de-a dreptul CRIMINALI !!! Dar ce nu stiti este cat de mare se dadea acest dandy libidinos cat a fost decan la IMST-eu ... Ce mai urla el pe holurile "institutiei", ce sedinte "fluviu" facea el in care dadea "indicatii" cum sa-i acoperim "urmele" de la bac, adica cum sa-i trecem pe aia de ii aducea el la "facultate" la el in felul asta !!! Adica sa-i trceem cat ajungeau la el ca dupa aceea avea el alte "metode" ... Ca la un moment dat strangea studentii de la 2 serii, una a lui si cealalta a amantei lui pe care a facut-o PROFIsoara, pornind de jos de tot !!! Purta numai niste costume "metalice", stralucitoare si toti de pe acolo ii ciuguleau din palma ... Ca vina nu este numai a lui ci si a celor care l-au tot ales si l-au slujit ! Toate cozile de topor care daca este sa scape sa-i vezi ce scot capetele din mocirla in care se scalda, sa-i vezi ce incep sa se gudure pe langa stapanul lor ... Spagarul asta "mieros", care face pe nevinovatu' si care i-a mutra asta spasita, este un sarpe al naibii de libidinos si periculos !!! Acest neom a fost conducatorul unei facultati, cica a format "doctori", cu ultrasunetele ... Adica stiau cam toti ce face el dar o facea intr-un spectru atat de inalt ca nu se prea "auzea" !