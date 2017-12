Dosarul tîlharilor din Năvodari, restituit la Parchet

Judecătoria Constanţa a decis restituirea la Parchet a dosarului în care sînt arestaţi trei tineri din Năvodari şi unul este judecat în stare de libertate, toţi acuzaţi pentru comiterea mai multor tîlhării. Magistraţii au admis excepţia ridicată de unul dintre avocaţi, care a invocat un viciu de procedură săvîrşit de anchetatori în timpul urmării penale, iar instanţa a decis ca dosarul să se întoarcă pe masa procurorilor pentru refacerea anchetei. Parchetul a contestat hotărîrea Judecătoriei, iar recursul se va judeca săptămîna aceasta. De asemenea, ieri, cei trei arestaţi, Dumitru Titi Leonte, de 17 ani, Ionuţ Moisă, de 20 ani, şi Georgian Ionuţ Ciocoiu, de 16 ani, au fost aduşi în faţa Tribunalului Constanţa pentru a-şi susţine recursul declarat împotriva menţinerii arestării lor preventive. Toţi au cerut înlocuirea măsurii arestării cu obligarea de a nu părăsi localitatea, motivînd că au stat suficient după gratii pentru a realiza care sînt consecinţele faptelor lor. În plus, apărătorii lui Leonte şi Ciocoiu au susţinut că cei doi sînt minori, erau la şcoală atunci cînd au fost încarceraţi şi „faptul că stau la un loc cu persoane deja condamnate pentru fapte grave, fără să se ţină cont de prezumţia de nevinovăţie, nu îi va ajuta în nici un fel, ba din contră...”. La rîndul lui, avocatul lui Moisă a scos în evidenţă faptul că acesta are un copil minor în întreţinere, iar la momentul arestării, era angajat ca paznic la un hotel din Constanţa. Argumentele apărătorilor nu au avut efect asupra judecătorilor, care au menţinut starea de arest preventiv a celor trei. Amintim că în acest dosar au mai fost cercetaţi alţi doi tineri, Andrei Bighiu, de 15 ani, şi Gabriel Condurache, de 21 ani, în cazul lor procurorii hotărînd decis scoaterea lor de sub urmărire penală, fiind astfel absolviţi de orice vină.

Femei agresate pe stradă

Potrivit anchetatorilor, Leonte, Ciocoiu, Gheorghe Cristinel Bighiu şi Gabriel Condurache au fost acuzaţi că, în perioada 16 - 20 octombrie, au tîlhărit mai multe femei cărora le-au smuls din mînă poşetele în care aveau bani şi acte de identitate. Poliţiştii spuneau, la vremea respectivă că, în seara de 20 octombrie 2008, în urma unei sesizări primite prin 112, de la Elena Mihaela Fleşaru, de 24 de ani, din Constanţa, care le căzuse victimă tîlharilor, s-au deplasat în zona intersecţiei străzii Dispensarului cu bulevardul Aurel Vlaicu din Constanţa. Tînăra jefuită le-a spus oamenilor legii că mai mulţi tineri i-au smuls poşeta din mînă, apoi s-au urcat într-un autoturism Dacia 1310 care a demarat în trombă. Păgubita a reuşit să reţină numărul de înmatriculare al autovehiculului. Trei echipaje de poliţie au pornit în urmărirea suspecţilor, maşina în care aceştia se aflau fiind oprită pe b-dul Lăpuşneanu, vizavi de Universitatea „Andrei Şaguna”. Adolescenţii au fost reţinuţi, iar în maşina lor au fost găsite bunurile furate. Ancheta a scos la iveală faptul că indivizii sînt implicaţi şi în alte trei tîlhării petrecute în cartierul constănţean Tomis Nord. Cele două victime, Georgeta Buzelan, de 41 de ani, şi Elena Olteanu, de 59 de ani, au rămas fără poşetele în care aveau telefoane mobile, bani şi documente personale. Trei zile mai tîrziu, tîlharii au atacat-o pe Cristina Mirela Ion în faţa unui bloc de pe bd-ul Tomis şi i-au smuls geanta din mînă. Din prejudiciul total de 1.700 lei, s-a recuperat numai 60%. Cel de-al cincilea participant, Andrei Bighiu, de 15 ani, a fost cercetat în stare de libertate, în vreme ce restul grupului a stat după gratii numai o noapte, întrucît tinerii au fost puşi în libertate de judecătorii Tribunalului Constanţa din cauza unor vicii de procedură. Bucuroşi că au scăpat, unii dintre ei au continuat să tîlhărească oamenii pe stradă şi, în iulie anul acesta, au ajuns înapoi în arest, unde se află şi în prezent. Leonte, Ciocoiu, Gheorghe Cristinel Bighiu şi Moisă sînt judecaţi de Judecătoria Constanţa, iar Condurache şi Andrei Bighiu au fost scoşi de sub umrărire penală întrucît anchetatorii nu au putut dovedi implicarea lor în agresarea şi jefuirea femeilor pe stradă.