Dosarul „tona de cocaină”, restituit la procuror?

VAMEŞI ACUZAŢI DE CORUPŢIE. Tribunalul Constanţa trebuie să decidă dacă dosarul în care trei persoane sunt acuzate de contrabandă cu 1.200 de kg de cocaină va fi restituit la procuror, ca urmare a solicitării avocaţilor de a se reface urmărirea penală. Apărătorii s-au referit la declaraţia dată în instanţă de şeful Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, Iulian Teşeleanu, declaraţie în care se preciza faptul că lucrătorii vamali care s-au ocupat de importul de cherestea în care era ascunsă tona de cocaină adusă din Brazilia ar putea fi implicaţi în contrabanda de cocaină. „S-a vorbit pe parcursul procesului de suma de 20.000 de euro, care ar fi trebuit să ajungă la anumiţi vameşi, dar nimeni nu a făcut cercetări în acest sens. Ca urmare, competenţa ar reveni procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Constanţa, fiind vorba despre funcţionari publici!”, a spus avocatul Ionuţ Claudiu Dediu, care a solicitat restituirea dosarului la DIICOT şi de acolo la DNA. „Procurorii anticorupţie trebuie să ancheteze despre ce vameşi este vorba şi să ia măsuri!”, a adăugat avocatul lui Cano, Aurica Nasta Grigorescu. În replică, procurorul DIICOT a susţinut că avocaţii nu încearcă decât tergiversarea cauzei în acest stadiu al procesului când s-au audiat deja 16 martori. „ Vă asigurăm că dacă am fi avut informaţii despre implicarea unor vameşi am fi făcut cercetări, dar nu am avut niciodată această informaţie. Acest dosar nu priveşte niciun angajat public!”, a spus procuroul DIICOT, Marius Ţucă. Judecătorul a rămas în pronunţare. Reamintim că este pentru a doua oară când avocaţii celor trei acuzaţi, cetăţeanul spaniol Antonio Cano Alvarez, Elena Ramona Cioroabă şi Adrian Vasile Chiribău, cer restituirea cauzei la Parchet, invocând tot felul de excepţii de necompetenţă, dar judecata a continuat la Tribunal după ce instanţa a respins solicitarea.

COCAINĂ DIN BRAZILIA. Potrivit actului de inculpare, contrabanda cu cocaină a fost descoperită, anul trecut, în ianuarie, după ce poliţiştii au verificat încărcătura unui container sosit din Brazilia, în Portul Constanţa Sud Agigea. Printre pachetele cu lemn de cedru declarate în actele vamale, poliţiştii au descoperit cele 1,2 tone de cocaină. Anchetatorii au stabilit că activitatea era coordonată de cetăţeanul spaniol Antonio Cano Alvarez, ajutat de Elena Ramona Cioroabă şi Adrian Vasile Chiribău. Cei doi l-au racolat pe cel de-al patrulea român, Matei Iacob, un gălăţean care avea sarcina de a înlesni efectuarea operaţiunilor vamale în Portul Constanţa-Sud Agigea. Procurorii DIICOT Constanţa care i-au trimis în judecată pe cei trei spun că, în urma percheziţiei informatice efectuate la calculatoarele Ramonei Elena Cioroabă, s-a aflat că ultimele cuvinte cheie căutate pe