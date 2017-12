Dosarul unui medic acuzat de ucidere din culpă, de la un judecător la altul

Trei judecători din cadrul Judecătoriei Medgidia au refuzat să judece dosarul medicului Manole Iorgovan, din Medgidia, deferit justiţiei pentru ucidere din culpă. Magistraţii Alina Stănescu, Aida Iolanda Slate şi Daniela Ivan s-au declarat incompatibili cu acest caz întrucât copiii lor au fost pacienţii medicului pediatru, la serviciile căruia au apelat în perioada în care acesta a fost angajat la spitalul din Medgidia. „Aşa a vrut computerul la repartizarea aleatorie şi nu am avut ce face decât să ne declarăm incompatibile şi să facem cereri de abţinere. În prezent, dosarul a fost repartizat unui judecător abia sosit din judeţul Gorj, Daniela Iusuf, astfel încât nu vom mai avea această problemă”, a declarat preşedintele Judecătoriei Medgidia, Alina Stănescu. Procesul va începe pe 21 martie. Reamintim că Iorgovan a fost trimis în judecată pentru că nu ar fi luat corect toate măsurile necesare pentru tratarea corectă a unui copil în vârstă de opt luni, internat în Spitalul Municipal Medgidia, în luna mai a anului 2007, ulterior micuţul murind în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde fusese transferat în stare gravă. Părinţii sunt convinşi că băieţelul ar fi putut fi salvat dacă Iorgovan ar fi tratat cazul cu atenţie şi ar fi fost trimis la spitalul din Constanţa la timp. „Acum vreau ca prin acest proces să se facă dreptate şi vreau ca cei vinovaţi să fie traşi la răspundere pentru faptele lor, să plătească”, a declarat Ion Bălănică, tatăl copilului, la data la care Iorgovan a fost trimis în judecată.

DIAGNOSTIC GREŞIT La rândul lui, medicul se apără şi susţine că băiatul a venit la spital cu o boală diareică, provocată de o bacterie extrem de periculoasă. „Diagnosticul pe care l-am pus eu a fost enterocolită, diagnostic confirmat ulterior de analizele de coprocultură efectuate. Patologia intestinală ocluzivă a apărut pe o malformaţie congenitală. Nu am considerat că este necesar ca micuţul să fie văzut de un chirurg pediatru, ceea ce ar fi însemnat transferarea lui la Constanţa, pentru că nu prezenta simptomele unei ocluzii intestinale. Deci diagnosticul meu nu a fost greşit. A doua zi, adică în momentul în care am constatat primele semne ale ocluziei intestinale, am hotărât să transferăm copilul la Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa, ceea ce s-a şi întâmplat. Copilul a fost tratat corespunzător”, a declarat dr. Manole Iorgovan. Comisia de Nouă Expertiză Medico-Legală din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală (INML) “Mina Minovici” a constatat că Manole Iorgovan nu a efectuat corect şi la timp analizele medicale necesare stabilirii diagnosticului copilului, le-a efectuat incomplet şi tardiv, diagnosticul de abdomen acut chirurgical fiind stabilit prea târziu.