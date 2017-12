Dotări minime pentru „Oceanic Club”

Societatea de Explorări Oceanografice şi Protecţie a Mediului Marin (SEOPMM) „Oceanic - Club” din Constanţa îşi duce cu greu existenţa în lipsa fondurilor şi a unor dotări şi echipamente corespunzătoare. S-a întâmplat deseori ca intervenţiile specialiştilor societăţii pentru salvarea păsărilor sau a delfinilor să fie întârziate tocmai din cauza dotărilor precare. În prezent, din bugetul pe anul trecut nu a mai rămas decât 1,06 lei, bani care nu ajută cu nimic activităţile din cadrul organizaţiei.

LABORATOR MOBIL Directorul coordonator al SEOPMM Oceanic - Club, Răzvan Popescu Mirceni, recunoaşte că echipamentele pe care instituţia le are în dotare nu reprezintă decât 1% din ceea ce ar avea nevoie. „Avem nevoie de milioane de euro pentru cercetarea şi protejarea biodiversităţii aşa cum ne dorim. Un echipament indispensabil pentru cercetare la care aspirăm este construirea unui laborator mobil de cercetare şi protecţia biodiversităţii, unicat în Europa de Vest şi în Balcani. Am avea nevoie şi de un vehicul submers care funcţionează în baza unui telecomenzi şi care ar putea să se scufunde la 100 de metri sub apă şi să ne furnizeze informaţii de acolo”, spune directorul coordonator „Oceanic - Club”. Însă costurile laboratorului mobil ajung la 600.000 de euro, bani pe care organizaţia nu i-ar putea asigura fără ajutor din sponsorizări. Vestea bună este că specialiştii au dat deja sfoară în ţară şi în lume despre necesitatea de a avea un laborator mobil şi, de anul trecut, din octombrie, se poartă discuţii cu câteva companii mari care, teoretic, ar putea finanţa un astfel de proiect. Însă, deocamdată nu s-a ajuns la nicio concluzie. Nici costurile vehiculului submers nu sunt mici. Un astfel de echipament ajunge la 36.000 de euro şi cu ajutorul lui specialiştii ar putea să afle, de exemplu, ce se găseşte pe fundul Barajului Bicaz. „Cu echipament de scufundare, o persoană se poate scufunda până la 10 - 20 de metri adâncime, însă vehiculul ne-ar ajuta să ştim ce se găseşte la 100 metri adâncime”, a mai spus Popescu Mirceni. În plus, laboratorul mobil ar putea ajuta specialiştii să intervină rapid la animalele şi păsările din judeţul nostru aflate în dificultate, precum şi să le ofere primul ajutor din momentul în care sunt preluate.