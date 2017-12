Două accidente - şapte victime

În mai puţin de 20 de minute, poliţiştii de la Rutieră au fost solicitaţi să intervină, ieri după-amiază, la două accidente rutiere, în urma cărora nu mai puţin de şapte persoane au ajuns pe patul de spital. Primul dintre ele a avut loc în jurul orei 13.30. Potrivit anchetatorilor, o femeie de 38 de ani se deplasa, la volanul unui Citroen, pe Drumul Naţional 39 (Constanţa - Mangalia), dinspre Agigea către Tuzla. Ajunsă la ieşirea din staţiunea Eforie Sud, din cauza neatenţiei, femeia a pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens şi a lovit un autoturism marca Skoda. În urma impactului, Citroen-ul a fost proiectat într-un BMW, iar Skoda a ajuns pe trotuar. Patru persoane aflate la bordul Skodei, printre care şi o fetiţă de cinci ani, dar şi şoferiţa Citroen-ului şi fiica sa de nouă ani au fost rănite.

COPILĂ RESUSCITATĂ Localnicii au intervenit imediat pentru a-i ajuta pe şoferi. “Eram în curte când am auzit o bubuitură puternică. Am ieşit imediat la şosea. Şoferul Skodei scosese deja copila care se afla pe bancheta din spate a maşinii sale. Aceasta intrase în stop cardio-respirator şi tatăl meu a resuscitat-o. În acest timp, a trecut o ambulanţă, iar medicii care au văzut accidentul au oprit imediat şi i-au dat fetiţei primul ajutor. Eu am mers la Citroen şi am ajutat-o pe şoferiţă. Fata ei nu era grav rănită, dar s-a speriat foarte tare”, a declarat un bărbat. Şoferul BMW-ului a scăpat teafăr şi nevătămat din coliziune. El a declarat că Citroen-ul circula în faţa lui. În câteva clipe, în mod inexplicabil, şoferiţa a ajuns pe contrasens. În timp ce oamenii legii făceau cercetări, un apel la 112 anunţa producerea unui alt accident rutier, de data aceasta în localitatea 23 August. Poliţiştii spun că şoferul unui microbuz nu a păstrat distanţa regulamentară şi a acroşat din spate o maşină care oprise pentru a vira la stânga. În urma impactului, o femeie de 30 de ani a fost rănită.