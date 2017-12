Două aeroporturi internaţionale la Constanţa?

23:05:15 / 30 Octombrie 2014

Aeroportul Tuzla merita toata aprecierea

Tuzla este singurul aeroport din tara care nu a primit niciodata finantari nerambursabile sau ajutoare de stat si singurul care plateste impozit pe teren. Este cel mai dezavantajat aeroport din Romania. In ciuda acestui fapt, a fost premiat in anul 2009 de catre Airport Formum drept “cel mai dinamic aeroport din Romania” si ocupa locul 4 in ceea ce priveste numarul de miscari de aeronave si un loc fruntas in ceea ce priveste numarul de pasageri.