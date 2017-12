Două avioane în zbor simultan pe sub podul de la Agigea!

Sute de constăţeni şi turişti au asistat, sîmbătă seară, pe marginea Canalului Dunăre - Marea Neagră, sub podul de la Agigea, la un inedit spectacol de acrobaţie aeriană, oferit de doi dintre cei mai buni piloţi de air-show din România, Ion Postolache şi Dan Ştefănescu. La bordul a două avioane tip YAK - 52, piloţii au oferit publicului unele dintre cele mai spectaculoase numere de acrobaţie aeriană, după care cele două avioane au trecut împreună pe sub podul de la Agigea. Trecerea pe sub pod a avut loc la ora 19:15, nu înainte ca cei doi piloţi să încînte publicul cu dificile exerciţii de acrobaţie aeriană. „Este un spectacol unic, pe care ai ocazia să-l vezi de puţine ori. Mi-aş dori ca astfel de evenimente să fie organizate cît mai des în România”, a spus unul din spectatori, Ştefan Goga, din Timişoara. Unul din cei doi artizani ai acestui spectaculos număr de acrobaţie aeriană, Ion Postolache, a declarat, cu cîteva ore înaintea demonstraţiei, că trecerea pe sub pod în formaţie de cîte doi este o premieră mondială. „Au mai trecut piloţi pe sub poduri cu avioane YAK, dar niciodată nu a trecut mai mult de un avion. Este pentru prima dată cînd se face aşa ceva”, a spus Ion Postolache. El a adăugat că trecerea pe sub pod este pe cît de spectaculoasă, pe atît de periculoasă. „Trebuie să ţii cont de tot: de vînt, poziţia soarelui şi mărimea podului. Dacă cumva greşeşti cu trei grade intrarea pe sub pod, atunci se va vorbi de tine la trecut. Dar, dacă iei în calcul toate amănuntele, spectacolul este asigurat”, a explicat Postolache.

Spectacolul aviatic de la Agigea de sîmbătă seară a fost oferit cu scopul de a promova concursul de acrobaţie aeriană organizat în perioada 10 - 12 iulie la Mamaia, de către Primăria Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa şi Regional Air Services - Aerodrom Tuzla. Potrivit organizatorilor, cei mai buni dintre cei mai buni piloţi din lume se vor reuni la Mamaia pentru a încînta turiştii şi publicul constănţean. La FAI Mamaia - World Elite Aerobatic Formula sînt aşteptaţi cei mai buni piloţi: Ramon Alonso, din Spania - campion mondial absolut în 2007 şi cîştigătorul competiţiei de acrobaţie de la Al Ain din Emiratele Arabe Unite, Svetlana Kapanina, din Rusia - de cinci ori campioană mondială, Hubie Tolson, din SUA - campion mondial, Tom Cassels, din Marea Britanie - campion mondial, Zoltan Veres, din Ungaria - posesor al recordului mondial pentru cel mai mare număr de tonouri (evoluţie a unui avion în zbor orizontal, în care acesta execută o mişcare de rotaţie în jurul axei sale longitudinale fără a-şi schimba direcţia sau înălţimea de zbor) efectuate succesiv, Philipp Steinbach, din Germania; Renould Escalle, Franţa, Pierre Marmi, Elveţia şi, probabil, un pilot din România, desemnat de aerodromul Tuzla. FAI Mamaia - World Elite Aerobatic Formula a intrat în calendarul competiţional al acestei veri şi este o competiţie sportivă de înaltă clasă, un eveniment monden şi un spectacol antrenant.