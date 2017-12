Două benzinării, la un pas de dezastru

Un om al străzii a provocat, ieri, un incendiu pe un teren viran situat pe strada Eliberării, în vecinătatea benzinăriei LUKOIL şi a unei staţii de gaz petrolier lichefiat (GPL). Mai mulţi şoferi aflaţi în zonă au intrat în panică în momentul cînd au văzut că focul ameninţător mistuia cu repeziciune buruienile uscate, înalte de trei metri, din apropierea gardului depozitului de combustibil. Ei au apelat numărul de urgenţă 112 şi au solicitat intervenţia urgentă a pompierilor constănţeni. Angajaţii depozitelor de combustibil au intrat în panică şi au intervenit cu extinctoare pentru stingerea flăcărilor. Fumul gros a afectat şi circulaţia în zonă, iar o autocisternă care staţiona în staţia peco, încărcată cu benzină, a fost nevoită să părăsească zona. Zece pompieri cu două autospeciale au lichidat flăcările care cuprinseseră o suprafaţă de 80 de metri pătraţi, în mai puţin de jumătate de oră. La finalul intervenţiei, slt Marin Leonov, de la Detaşamentul de Pompieri Constanţa, a declarat că a existat pericolul producerii unei explozii din cauza distanţei mici la care se aflau cele două staţii de alimentare cu combustibili.

Terenul a fost incendiat de un cerşetor bătut

Din spusele martorilor, pe terenul respectiv, aflat în faţa cimitirului central Constanţa, pe strada Eliberării, au izbucnit mai multe incendii din cauza vegetaţiei uscate, a buruienilor şi boscheţilor care ating pînă la trei-patru metri înălţime. O ţigară aprinsă aruncată la întîmplare poate provoca oricînd un dezastru. În plus, de mai multă vreme, trei oameni ai străzii se adăpostesc în interiorul unor adăposturi improvizate, amplasate pe acel teren. Unul dintre ei, un tînăr bolnav, fără locuinţă, a fugit disperat în momentul cînd a izbucnit incendiul. El ne-a povestit că, puţin timp înainte de incendiu, se odihnea acoperit de nişte zdrenţe şi cîteva cartoane. Alţi doi bărbaţi cu care împărţea acel adăpost improvizat şi insalubru s-au luat la un moment dat la bătaie după ce au băut o sticlă de alcool ieftin. Cel care a luat bătaie, cunoscut de cei din cartier sub numele de Tony, în vîrstă de 45 ani, s-a înfuriat şi a dat foc unui morman de carcase vechi din plastic, provenind de la frigidere defecte. Cînd focul s-a înteţit şi situaţia a scăpat de sub control, cei trei oameni ai străzii au fugit, speriaţi. Poliţiştii Secţiei 4 cunosc situaţia acelor bărbaţi fără adăpost dar mai mult decît a-i goni dintr-un loc în altul nu au ce să le facă, pentru că, în general, povestea tristă a celor abandonaţi de societate nu cunoaşte happy-end-uri.