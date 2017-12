Două blocuri din Constanţa au rămas în frig

Prelungirea, din punct de vedere termic, a iernii nu este o veste foarte bună pentru locatarii a două blocuri din Constanţa, B1 şi B2 de pe strada Dragoslavelor. Ei s-au trezit cu căldura şi cu apa caldă tăiate, din cauza unui debit către RADET de 263.926 de lei. Ca şi în alte situaţii de acest gen, majoritatea locatarilor au facturile plătite la zi, dar unii dintre ei nu au cum sau nu vor să plătească. De asemenea, în cazul blocurilor respective este vorba şi de o fraudă făcută de administratorul asociaţiei de proprietari, Gabriela Varga, conform preşedintelui asociaţiei, Ion Răileanu. “Acum o săptămână ne-au tăiat căldura şi apa caldă şi am făcut imediat o anchetă, în urma căreia am descoperit o fraudă făcută de administratorul asociaţiei de aprox 50.000 de lei. M-am deplasat şi la sediul RADET Constanţa, unde directorul economic, Eugen Ionescu, mi-a spus că de un an şi jumătate nu a mai fost plătită nicio factură a asociaţei. În faţa comitetului executiv al asociaţiei, organizat luni, administratorul şi-a recunoscut vina. Urmează să anunţ Corpul de control al Primăriei Constanţa, care va sesiza factorii abilitaţi să rezolve această situaţie. Pe lângă această neregulă, mai avem o serie de familii cu întârzieri la plată, numai patru dintre ele cumulând datorii de 50.000 de lei”, a spus preşedintele asociaţiei. El, de altfel, a fost singurul din conducerea asociaţiei de proprietari care a dorit să comenteze situaţia în care se află locatarii, pentru că Gabriela Varga nu a dorit să discute cu presa.

ÎNCĂLZIRE CU CALORIFERUL ELECTRIC. Iar cum o eventuală rebranşare nu se prea vede în viitorul apropiat, locatarii au apelat deja la mai multe metode de a rezista în apartamentele îngheţate, de la dotarea cu căciuli înainte de culcare, până la calorifere electrice. “Am plătit căldura la zi. Luna trecută nici nu mi-a venit pensia şi, deşi aveam frigiderul gol, am decis să nu rămân datoare la întreţinere. Iar acum m-am trezit în frig. Am în grijă două nepoate şi am decis să le încălzesc camera cu un calorifer electric. Dar doar atât îmi permit, ca să pot plăti factura la electricitate. Eu mă culc cu căciula în cap ca să nu îngheţ de tot”, a spus o locatară, Ioana Bumbac. De asemenea, vecina sa, Făniţa Moşoiu, s-a arătat indignată de starea în care a ajuns societatea românească, dacă vecinii au ajuns să fure unii de la alţii: “Să zicem, unii nu au bani, unii nu vor să plătească, dar atunci când se fură de la propriii vecini de către cea care are grijă de finanţele asociaţiei, după cum am înţeles, se vede nivelul în care am ajuns ca societate”.