Două capete de acuzare formulate împotriva președintelui Trump

Democraţii au reţinut marţi două capete de acuzare împotriva preşedintelui republican Donald Trump în cadrul procedurii de impeachment (punere sub acuzare şi destituire), respectiv abuz de putere şi obstrucţionarea Congresului. Dacă aceste capete de acuzare vor fi validate de plenul Camerei Reprezentanţilor - unde democraţii au majoritate - în urma unui vot ce s-ar putea desfăşura săptămâna viitoare, Donald Trump va deveni al treilea preşedinte din istoria SUA pus sub acuzare de Congresul american. Pentru a fi însă destituit este nevoie şi de votul Senatului, unde se va desfăşura procesul politic şi unde republicanii au majoritate. Conform democraţilor, care au iniţiat procedura de impeachment (destituire şi punere sub acuzare) împotriva lui Donald Trump, acesta ar fi exercitat în interes personal presiuni asupra Ucrainei pentru a relua o investigaţie în care era vizat şi Hunter Biden, fiul fostului vicepreşedinte democrat Joe Biden, acesta din urmă fiind cel mai probabil contracandidat al său la alegerile prezidenţiale de anul viitor. Hunter Biden a lucrat începând din 2014 pentru compania ucraineană din sectorul gazelor Burisma. Această societate a fost la acea vreme ţinta unei anchete conduse de un procuror a cărui demitere a fost cerută atunci Kievului de către Joe Biden, pe motivul slabelor rezultate obținute în lupta împotriva corupţiei. Dar Trump crede că motivul real al acestei cereri a fost de fapt investigaţia condusă de procurorul ucrainean împotriva fiului vicepreşedintelui Joe Biden şi i-a sugerat într-o convorbire telefonică actualului preşedinte ucrainean, Volodimir Zelenski, să acţioneze în privinţa acelei anchete.

TRUMP RESPINGE VEHEMENT ACUZAŢIILE CAMEREI REPREZENTANŢILOR

Donald Trump, preşedintele Statelor Unite, a respins marţi după-amiază acuzaţiile formulate de politicieni "corupţi" din Camera Reprezentanţilor şi a reiterat că nu a exercitat presiuni asupra Ucrainei. „Nadler tocmai a spus că eu am exercitat presiuni asupra Ucrainei pentru a interfera asupra scrutinului prezidenţial din 2020. Este ridicol şi el ştie că nu este adevărat. Atât preşedintele, cât şi ministrul de Externe din Ucraina au declarat de multe ori că nu au fost presiuni. Nadler şi democraţii ştiu acest lucru, dar nu vor să recunoască!", a declarat Donald Trump prin Twitter. „Este vânătoare de vrăjitoare!", a adăugat Donald Trump, numindu-l pe democratul Adam Schiff, preşedintele Comisiei pentru Informaţii din Camera Reprezentanţilor, drept un "politician foarte corupt".