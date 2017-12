Două eleve constănţene, cîştigătoare ale concursului naţional „Procopiu”

Dacă pe vremuri elevii se limitau la a învăţa doar ceea ce era scris în manuale, în ziua de azi noile generaţii au depăşit cu mult acest stadiu. Aşa se face că, adolescenţii de azi pot proiecta staţii spaţiale funcţionale şi pot găsi metode de obţinere a energiei alternative. Este şi cazul Elenei Ungureanu şi Andreei Idu, eleve în clasa a XI-a C, la Liceul Teoretic „Ovidius” Constanţa. Ele au realizat, împreună, un proiect intitulat „Turnuri solare”, cu care au cîştigat Concursul Naţional „Ştefan Procopiu”. „Proiectul nostru s-a dorit a fi o alternativă la energia obţinută în mod tradiţional. Am lucrat trei luni la realizarea lui, sub coordonarea profesoarei de fizică Maria Sorina Leu”, povesteşte Elena. După ce proiectul a fost finalizat, cele două eleve s-au înscris cu el la cea de-a treia ediţie a Simpozionului Naţional „Edmond Nicolau” din Cluj. Acesta s-a desfăşurat pe 20 martie 2009. Fetele au obţinut un binemeritat premiu I. Pentru că un singur premiu nu e niciodată de ajuns, cele două eleve ale Liceului „Ovidius” au îmbunătăţit proiectul şi s-au înscris şi la Concursul Naţional „Ştefan Procopiu”. „Am obţinut, la faza judeţeană, diploma „Ştefan Procopiu”, cea mai înaltă distincţie a concursului. Ne-am calificat la faza naţională, care a avut loc în perioada 29 mai - 1 iunie la Rîmnicu Vîlcea”, a precizat Andreea. Şi aici, cele două eleve au obţinut diploma „Ştefan Procopiu”, precum şi o Diplomă de Excelenţă, ca recunoaştere a meritelor lor academice. „Fetele au muncit din greu pentru realizarea acestui proiect. Sînt nişte copii excepţionali”, a declarat profesorul de fizică Maria Sorina Leu, cadru didactic în cadrul Liceului Teoretic „Ovidius” din Constanţa. Proiectul „Turnuri solare” a fost prezentat la secţiunea Referate Ştiinţifice a concursului. Pe lîngă această secţiune, Elena Ungureanu a mai participat şi la secţiunea Tehnici de laborator, unde a obţinut diploma „Ştefan Procopiu” la faza judeţeană. Şi Andreea Idu a mai participat la concurs, în clasa a IX-a, cînd a ajuns pînă la faza judeţeană.

Voluntariat în timpul liber

Pe lîngă timpul alocat pentru şcoală, atît Elena, cît şi Andreea, activează în organizaţii de voluntariat. Elena s-a alăturat Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România - Filiala Constanţa cînd a intrat în clasa a IX-a, iar Andreea este membră a Organizaţiei de Voluntariat Centras Constanţa. „Împreună cu alţi voluntari din cadrul organizaţiei, urmează să plec la Milano, Italia, unde vom participa la un schimb de experienţă cu organizaţii de voluntariat din mai multe ţări”, a adăugat Andreea. Pe lîngă voluntariat, în timpul liber Andreei îi place să joace tenis, avîndu-l ca partener pe tatăl său. „În timpul liber mai mergem la film, sau, iarna, la patinoar”, a adăugat Elena. În ceea ce priveşte planurile de viitor, Elena vrea să se înscrie la Academia Militară din Bucureşti, în timp ce Andreea vrea să urmeze, îndrumată de părinţii săi, Facultatea de Medicină. „Aş vrea să mă specializez în străinătate, după care să vin şi să practic medicina în România”, a declarat Andreea, care a recunoscut însă că pasiunea sa „de suflet” este designul interior.