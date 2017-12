Două fetiţe, abandonate în repetate rînduri de părinţi

În Maternitatea Spitalului Judeţean se află numeroşi copii cărora le-a fost refuzat, încă din primele zile ale vieţii, dreptul la o familie. Pentru două dintre fetiţele aflate în grija cadrelor medicale, soarta pare să fi fost crudă încă de la naştere. Andreea B. a venit pe lume în urmă cu un an, în satul Tîrguşor. Medicii spun că mama micuţei, o tînără de 20 de ani, care fusese diagnosticată cu retard psihic gradul I, a fugit din spital imediat după naştere. Ea a fost însă găsită cu ajutorul asistenţilor sociali din cadrul Direcţiei Generale pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) şi convinsă să-şi ia copilul acasă. Avînd în vederea boala acesteia, asistenţii sociali au decis ca fetiţa să fie dată în grijă bunicii, Georgeta Mandrek, de 51 de ani, din Tîrguşor. “Timp de un an, fetiţa s-a aflat în grija bunicii din partea mamei, în toată această perioadă familia fiind ajutată cu îmbrăcăminte şi cu alimente”, a afirmat Mihaela Ristea, purtător de cuvînt DGASPC. Cînd lucrurile păreau că s-au aşezat pe făgaşul lor normal, iar fetiţa era, în sfîrşit, în sînul familiei, viaţa i-a mai dat o lovitură, ea fiind abandonată, pentru a doua oară. Asistenţii sociali spun că Andreea a fost lăsată de bunica ei, în dimineaţa de 21 octombrie, pe scările primăriei din localitate, înfăşurată doar într-un halat de baie. Întrucît copila era murdară şi plîngea, angajaţii instituţiei au chemat o ambulanţă. După cum au constatat însă asistenţii sociali, avea să mai urmeze alte două evenimente, la fel de dramatice. La doar două zile după ce a abandonat-o pe micuţă, bunica acesteia, Georgeta Mandrek, a fost găsită într-un şanţ de la marginea satului, zăcînd fără suflare într-o baltă de sînge. În urma investigaţiilor efectuate, poliţiştii au scos la iveală faptul că aceasta a fost violată şi apoi omorîtă cu sînge rece de doi tineri, unul dintre ei fiind fiul concubinului femeii. Potrivit oamenilor legii, aflînd despre cele întîmplate, mama fetiţei a făcut o criză, ea fiind internată de urgenţă în cadrul Secţiei de Psihiatrie de la Palazu Mare. “Avînd în vedere faptul că bunica a murit, iar mama nu se poate ocupa de creşterea fetiţei, am început demersurile pentru identificarea unui asistent maternal în grija căruia să fie încredinţată, întrucît legislaţia nu permite instituţionalizarea copiilor mai mici de doi ani. S-a încercat contactarea tatălului, dar după cum se pare, copila nu a fost recunoscută de acesta”, a mai afirmat Mihaela Ristea. Pînă atunci însă, Andreea va rămîne în grija cadrelor medicale de la Maternitate, care spun că fetiţa nu are probleme de sănătate, ci din contră, este un copil vesel, dornic de afecţiune.

Şi-a abandonat copilul... din curiozitate

Un alt caz care i-a impresionat atît pe medicii Spitalului Judeţean, cît şi pe asistenţii sociali, este cel al micuţei Marimar Crizanta, în vîrstă de şase luni. Potrivit cadrelor medicale, la începutul lunii august, un constănţean care locuieşte în apropierea complexului Dobrogea, din zona ICIL a rămas surprins, cînd, la intrarea în scara blocului, a auzit scîncetele unui copil. Bărbatul s-a apropiat de gardul viu care împrejmuieşte clădirea şi nu mică i-a fost mirarea, cînd a găsit, ascunsă în frunziş, o fetiţă de trei luni, înfăşurată într-un scutec. Locatarii blocului au povestit oamenilor legii că observaseră, cu cîteva ore mai devreme, mai multe persoane de etnie rromă, printre care se afla şi o tînără cu un copil în braţe. Pe baza descrierilor făcute, poliţiştii au declanşat o anchetă pentru găsirea mamei. Ea a fost identificată două zile mai tîrziu, ca fiind Scumpiţa Mădălina Ş., de 17 ani. Tînăra le-a povestit cadrelor medicale că locuieşte în Palazu Mare, împreună cu concubinul ei şi că şi-ar fi abandonat copilul doar pentru a-şi satisface o curiozitate: voia să vadă dacă îl ia cineva. Medicii spun că, iniţial, Scumpiţa şi-a luat copila acasă, dar a ţinut-o doar o lună, după care a revenit la spital, pretextînd că micuţa nu se simte bine şi are nevoie de îngrijiri medicale. De atunci, femeia vine din cînd în cînd şi-şi ia copilul acasă, dar numai pentru cîteva zile. Întrucît Marimar nu a fost abandonată de familia sa, ea se află în evidenţele DGASPC ca prezentînd “risc de abandon”, reprezentanţii instituţiei urmînd să decidă în funcţie de acţiunile mamei dacă micuţa va fi instituţionalizată sau nu.