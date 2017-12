Două filme românești au fost premiate la Festivalului de Film LET'S CEE

Două filme românești - ''Doar o răsuflare'', de Monica Lăzurean-Gorgan, și ''Câini'' de Bogdan Mirică - au fost premiate la ediția din acest an a Festivalului de Film LET'S CEE, desfășurat între 21 și 27 martie la Viena, conform site-ului festivalului.

Pelicula regizată de Monica Lăzurean-Gorgan a câștigat premiul pentru ''cel mai bun film'' în cadrul competiției de filme documentare. Documentarul câștigător ''ne-a ținut cu sufletul la gură'', a argumentat juriul anunțând premiul. ''Urmăm soarta unei familii într-un mic oraș din Transilvania de-a lungul unei perioade de șapte ani. O serie densă și sensibilă de evenimente construită până la momente de mare intimitate și intensitate, regândind întrebări universale și umane — de viață, iubire și moarte''. În competiția filmelor documentare s-au aflat zece producții și au mai fost acordate mențiuni de onoare filmului polonez ''Komunia'' (Communion) al regizoarei Anna Zemecka și coproducției finlandezo-bulgare ''The Good Postman'' (Poștașul cel Bun), a cărui regie este semnată de Tonislav Hristov și care prezintă criza refugiaților într-o tonalitate dulce-amăruie. Drama socială ''Câini'' a regizorului Bogdan Mirică a primit o mențiune de onoare la categoria ''Debuturi promițătoare'' a festivalului, la care au concurat 11 producții. Tot o mențiune specială la această categorie a câștigat și drama de familie ''Amzinai kartu'' (Together for Ever, Împreună pentru totdeanua) a regizoarei lituaniene Lina Luzyte, în timp ce premiul cel mare a fost acordat cineaștilor Grigor Lefterov și Todor Matsano pentru coproducția italiano-bulgară ''Hristo''.