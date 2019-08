Două lovituri de grație pentru Viorica Dăncilă

Factorul extern se mișcă altfel decât se aștepta doamna Dăncilă. Bimotorul franco-german acordă susținere lui Dan Barna și lui Klaus Iohannis la prezidențiale. Pentru Viorica Dăncilă speranța era ca Washingtonul să-și afirme puterea și interesele susținând-o pe ea. Dar această speranță s-a năruit. Washingtonul se va îndrepta către unul dintre cei doi candidați anti-PSD.

Marți s-au petrecut două evenimente care au lăsat cu gura căscată staff-ul electoral al președintelui PSD, candidat prezidențial. Casa Albă a anunțat că președintele Iohannis este invitat oficial în SUA pe 20 august. Iohannis s-a grăbit să confirme. Susținătorii acestuia au jubilat. A fi invitat de președintele SUA când ești în precampanie reprezintă un semnal extrem de puternic de implicare a Washingtonului în desfășurarea evenimentelor. Dar bucuria nu a durat mult. Câteva ore mai târziu, Dan Barna, candidatul prezidențial USR, anunță că în sepembrie și el este invitat la Washington. Evident, nu într-o vizitiă oficială. Barna pleacă pentru a participa, vezi Doamne, la o dezbatere politică. Această dezbatere are rolul de a-l testa. De a verifica în ce măsură e competitiv. Și dacă nu cumva SUA ar putea juca și la a doua mână. Evident că este posibil ca Dan Barna, la fel cum s-a întâmplat când Elțîn era doar primar al Moscovei, dar contracandidat al lui Gorbaciov, să fie introdus pe ușa din spate la Casa Albă, pentru o scurtă și neoficială întâlnire cu Trump. În aceste condiții e greu de crezut că Trump va juca la trei capete. Proiectându-și o întâlnire și cu Dăncilă.

Despre o asemenea întâlnire s-a discutat într-un cerc restrâns la Washington, existând solicitări ale lobby-ului evreiesc. În speranța că Dăncilă ar oferi alte perspective decât contracandidații ei în ceea ce privește relațiile româno-israeliene și mutarea Ambasadei României la Ierusalim. Conform acestui proiect, nu era deloc exclusă o invitare la Washingon a doamnei Dăncilă, urmată pobabil de o întâlnire informală cu președintele Trump. Mai probabil era însă ca Dăncilă să fie invitată la summitul de la Varșovia, unde va fi prezent și președintele SUA și în marja căruia ar fi putut fi aranjată o întâlnire a celor doi. Aceste speranțe s-au năruit. Inclusiv cea vizând summitul de la Varșovia. Unde invitat de omologul său polonez va fi tot Iohannis. În aceste condiții, e limpede că factorul extern nu va acționa în beneficiul doamnei Dăncilă. Așa că PSD depinde acum doar de doi factori în încercarea de a maximaliza șansele propriului candidat. Factorul intern și masa de alegători.

Factorul intern înseamnă instituțiile de forță care pot acționa în favoarea unui candidat. Să scoatem din ecuație Armata controlată la trei capete. De partenerul strategic, SUA. De președintele Iohannis, într-o măsură mare. Și de către premier, prin intermediul ministrului Apărării, într-o măsură redusă. Am putea să scoatem din joc Ministerul de Interne, care are o conducere provizorie, care este făcut vraiște și culpabilizat pentru nenorocirile întâmplate de curând. Scoatem din ecuație și Serviciul de Telecomunicații Speciale. Acest serviciu secret își susține întotdeauna stăpânul, neezitând să facă poliție politică în favoarea acestuia. Iar stăpânul e Iohannis. La fel cum tot Iohannis este și la comanda SPP, un serviciu secret care dispune în interiorul său de un alt serviciu secret specializat, aflat în relații de ostilitate cu guvernanții, de când aceștia i-au refuzat protecția. Am fi naivi să ne imaginăm că SIE ar putea funcționa ca factor intern în favoarea doamnei Dăncilă, chiar dacă unii dintre fruntașii PSD s-au dovedit sau urmează să se dovedească acoperiți ai acestui serviciu. Și am fi infinit mai naivi să credem că SRI l-ar putea faulta pe Iohannis, acționând în favoarea doamnei Dăncilă. Cam asta este situația cu factorul intern.

Dar opinia publică? Dar poporul PSD? Dar România tăcută? Ar putea să se mobilizeze pentru a acorda susținere doamnei Dăncilă? Greu de crezut. Guvernul e la un pas de a fi dat de-a dura. Iar pasul ar putea fi generat chiar de evenimentele peconizate în 10 august. Nu este exclus ca ALDE să o ia la sănătoasa. Lăsând PSD cu spatele descoperit. Expunându-l unei moțiuni de cenzură. Și, culmea, motivul rupturii ar putea fi tocmai dorința doamnei Dăncilă de a satisface solicitarea lui Iohannis ca la rectificare să fie mărit substanțial bugetul SRI. Iar pentru a da bani suplimentari primarilor, care trag cu toate gurile de tun împotriva Guvernului, acuzându-l că-i dezmoștenește, Dăncilă face compromisul cu SRI, provocând poate ruperea Coaliției.

Cred că numai un șir de miracole mai poate schimba lucrurile în favoarea doamnei Dăncilă. Un miracol ar putea fi acela că nimic din ce a susținut Washingtonul sub aspectul cadidaturii la prezidențiale nu a fost servit cum trebuie de statul subteran american. Ca atare, niciun favorit al Americii nu a câștigat vreo cursă prezidențială. Alt miracol ar putea surveni dacă cetățenii României, cei mai favorabili UE din Europa, ar încerca prin vot să scape țara de sub uriașa presiune a nucleului dur UE și ar vota cu Dăncilă, care cât de cât a dat semne de curaj și demnitate. Al treilea miracol ar putea surveni din măcelul preconizat între electoratele PNL și USR. În fine, o ultimă surpriză ar putea veni din partea candidaților partidelor mici sau a candidaților independenți, puși pe măcinat bazinele electorale ale celorlalți. Numai că nu trăim la curtea miracolelor.