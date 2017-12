Două medalii pentru karatiştii constănţeni la Campionatul European

Prima zi a Campionatului European de Karate pentru copii, cadeţi şi juniori, a debutat, vineri, cu întrecerile rezervate copiilor, urmate de concursurile cadeţilor şi juniorilor. Fie că aveau şase sau douăzeci de ani, importanţa evenimentului nu i-a copleşit pe tinerii participanţi, ei reuşind să-şi ducă cu bine la capăt exerciţiile. Sportivii români, prezenţi în competiţie la probele de kata şi kumite, au dovedit o excelentă pregătire, majoritatea celor care au călcat vineri pe tatami, reuşind să ajungă şi în marea finală. Constanţa are deja două medalii după prima zi de întreceri, ambele la kata: argint la cadeţi prin Mălina Miliu (CS Karate “Dinamic“) şi bronz la copii prin Rami Galan (CS “Shiai“). “A fost o primă zi foarte bună pentru sportivii noştri, care au confirmat statutul României, de campioană mondială en-titre. CS Karate Dinamic mai are încă cinci finalişti în finalele de kata individual ce se vor desfăşura duminică, atît în concursul pentru cadeţi, cît şi în cel pentru juniori“, a declarat Gabriel Popescu, preşedintele CS Karate “Dinamic“. Alţi reprezentanţi ai CS Karate Dinamic vor intra în concurs sîmbătă, în probele de kumite şi kata, individual şi echipe. Cel de-al doilea club constănţean ce are reprezentanţi la acest CE de Karate, CS “Shiai“, mai are în concurs şase sportivi: Matei Ştefan, Ciprian şi Eduard Moga, Cerasela Călin, Nicoleta Trofin şi Andra Crimschi. Sîmbătă, începînd cu ora 9.00, vor începe calificările la kata şi kumite - individual şi pe echipe, dar şi finalele la kata copii. Duminică, tot de la ora 9.00, se vor desfăşura ultimele finale la copii, cadeţi şi juniori în concursurile de kata şi kumite. Festivitatea de premiere va avea loc la Aqua Magic, începînd cu ora 19.00.