Două nave americane au intrat în coliziune în strîmtoarea Ormuz

Un submarin cu propulsie nucleară şi o navă amfibie aparţinînd Marinei de Război americane au intrat în coliziune vineri, în apele strategice din strîmtoarea Ormuz, provocînd rănirea uşoară a 15 persoane, a anunţat Flota a V-a americană. ”Coliziunea dintre USS Hartford (submarinul SSN 768) şi USS New Orleans (nava amfibie LPD 18) s-a produs vineri, în jurul orei locale 01.00 (joi, 22.30, ora României)”, a anunţat, într-un comunicat, comandamentul Flotei cu baza în Bahrain. ”15 marinari de pe Hartford au fost răniţi uşor şi şi-au reluat deja posturile. Nicio persoană de pe USS New Orleans nu a fost rănită”, a precizat comunicatul. Coliziunea a provocat o ruptură la nivelul rezervorului de carburant al navei USS New Orleans, ceea ce a determinat deversarea a circa 95.000 de litri de combustibil, conform comunicatului. Cele două nave rămîn capabile să se deplaseze prin propriile mijloace, iar amploarea pagubelor face obiectul unei examinări, adaugă textul.

USS Hartford este o navă cu propulsie nucleară de 110 metri lungime şi 6.900 de tone. Echipajul său numără 12 ofiţeri şi 116 marinari. Nava USS New Orleans are o lungime de 208,5 metri şi o greutate de 24.900 de tone. Echipajul său numără 361 de persoane, dintre care 28 de ofiţeri. Navele accidentate se aflau în mare în cadrul misiunii lor obişnuite, mai adaugă comunicatul citat. Strîmtoarea Ormuz, situată la intrarea în Golf, între Oman, în Peninsula Arabică şi Iran, pe malul opus, este o cale maritimă strategică pe unde tranzitează circa 40% din petrolul din lume. Aceasta nu depăşeşte 100 de kilometri în punctul său cel mai larg. Flota a V-a din Bahrain patrulează o zonă de circa 19,4 milioane de kilometri pătraţi, din Africa de est pînă în Orientul Mijlociu şi în sud-estul Asiei.