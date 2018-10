Două noi centre mobile de instruire pentru paramedicii SMURD!

Grupul KMG International, proprietarul Rompetrol, a achiziționat și donat două centre mobile de instruire, pe structura unor automobile tip furgonetă, pentru derularea programelor de formare și pregătire în descarcerare și asistență medicală de urgență destinate paramedicilor SMURD. Valoarea sprijinul oferit este de 100.000 dolari. „Nevoile sistemului public de sănătate sunt în continuă creștere. Această inițiativă vine ca o continuare a angajamentului pe care ni l-am asumat în 2009, când am inițiat și colaborarea cu SMURD și un program de granturi destinate sectorului medical. În ultimii ani am alocat peste cinci milioane dolari pentru sănătate“, spune vicepreședintele KMG International, Alexey Golovin. Cele două centre mobile de formare sunt dotate cu întreaga bază materială pentru desfășurarea în condiții optime a activităților didactice pentru grupe de 16 persoane, respectiv manechine avansate de instruire, simulatoare ale corpului omenesc, defibrilatoare, resuscitatoare siliconice, echipamente de extracţie pacient din zone dificile, rucsace medicale de primă intervenţie şi stabilizare a pacientului şi echipamente IT moderne. Cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, centrele mobile de instruire vor fi alocate logistic regiunilor Centru şi Bucureşti-Ilfov, iar activitatea de instruire SMURD se va desfăsura cu ajutorul a peste zece formatori în toate judeţele limitrofe (Târgu-Mureș, Harghita, Sibiu, Alba, Braşov, Bitriţa-Năsăud, respectiv Bucureşti-Ilfov), dar şi în alte regiuni cum ar fi Prahova, Constanţa, Craiova, Galați sau Iaşi.