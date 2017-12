Două noi medicamente anti-colesterol, considerate prea costisitoare

Prețurile pentru două noi medicamente foarte active împotriva colesterolului, recent aprobate de US Food and Drug Administration (FDA), sunt excesive și riscă să fie o povară pentru sistemele de asigurări de sănătate, a concluzionat un organism independent de cercetare din SUA. Repatha, produs de laboratorul american Amgens, și Praluent, al firmei farmaceutice franceze Sanofi și al partenerului său american Regeneron, au primit recent undă verde din partea FDA pentru a fi comercializate.

Studiile clinice relevă o diminuare cu 55% până la 60% a colesterolui rău (LDL) chiar și la pacienții care folosesc deja medicamente de tipul statinelor. Praluent și Repatha au marcat intrarea unei noi clase de medicamente anti-colesterol pe o piață dominată de aproape 30 de ani de statine, precum Lipitor, care au contribuit la reducerea semnificativă a mortalității cardiovasculare. Dar prețurile cerute pentru noile medicamente, de peste 14.000 de dolari pe an (14.100 de dolari pentru Repatha și 14.600 de dolari pentru Praluent), au suscitat neliniștea comunității din domeniul sănătății, deoarece aceste medicamente ar trebui să fie luate timp de mai mulți ani de un mare număr de americani. Între 3,5 milioane și 15 milioane de persoane ar putea fi eligibile în SUA pentru aceste tratamente. Potrivit unei analize realizate de Institute for Clinical and Economic Review (ICER), făcută publică în această săptămână, prețurile pentru aceste medicamente ar trebui să fie cu cel puțin 67% mai mici. Acestea ar trebui să fie mai reduse cu încă 15% pentru a ajunge un pic peste 2.000 de dolari pe an, astfel încât să nu afecteze prea mult bugetele asigurărilor de sănătate.

Pe baza rezultatelor mai multor studii clinice și a ratelor de scădere a colesterolului, ICER estimează că medicamentele menționate ar putea reduce mortalitatea cu aproximativ 50% din aceste cauze. Folosind o simulare pe computer, experții au aplicat parametri diferiți populației adulte din SUA, cum ar fi costurile medicamentelor și economiile potențiale care rezultă dintr-un număr redus de spitalizări pentru atacurile de cord. Ei au considerat că utilizarea acestor două medicamente pentru reducerea colesterolului ar putea preveni sute de mii de decese, infarcte miocardice și accidente vasculare cerebrale în următorii douăzeci de ani. Ambele medicamente neutralizează o proteină (PCSK9) care limitează acțiunea ficatului de colectare a colesterolului rău (LDL), mecanismul chimic pe care se bazează fiind diferit de cel al statinelor, care diminuează sinteza colesterolului prin inhibarea unei enzime.