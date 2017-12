Două note de 10 la Constanţa

Aspiranţii la titlul de cadru didactic au aflat, ieri, rezultatele examenului de titularizare. Deşi acestea ar fi trebuit să fie cunoscute încă de pe 18 iulie, din cauza orei înaintate la care au fost transmise de la centrele de corectură către centrele de examinare (în jurul orei 21.00), cei mai mulţi candidaţi au preferat să vină ieri să vadă dacă au reuşit sau nu să obţină o notă de trecere. La nivelul judeţului Constanţa, din cei 1.762 de candidaţi înscrişi, doar 1.410 (80,02%) s-au prezentat la cele trei centre de examinare, 352 (19,97%) fiind absenţi. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, din cei 1.410 candidaţi prezenţi, 242 (17,16%) s-au retras din concurs după o oră de la începerea acestuia, invocând motive personale sau medicale. În urma evaluării lucrărilor celor 1.168 de candidaţi care au susţinut examenul, 881 (75,42%) de candidaţi au obţinut note peste 5 şi 257 (22%) au obţinut note sub 5, fiind declaraţi respinşi. De asemenea, 30 de lucrări (2,56%) au fost anulate din diverse motive (înscrierea numelui în afara spaţiului care s-a sigilat, semne distinctive pe foile de concurs, completarea celei de-a doua foi de examen cu datele de identificare ale candidatului etc.).

• ASIGURAŢI CĂ NU SUNT PROBLEME • Potrivit candidaţilor ale căror lucrări au fost anulate, motivul invocat de reprezentanţii ISJ a fost că foile de mijloc au fost sigilate (procedeu valabil în anii anteriori, dar care a fost modificat anul acesta). „Sigilarea lor a fost făcută la îndrumarea supraveghetorilor. În timpul examinării, lucrările au fost semnate şi ştampilate de reprezentanţi ai Inspectoratului, dar şi ai membrilor comisiei care ne-au asigurat că nu este nicio problemă”, susţin o parte dintre candidaţii cu lucrările anulate. Din cele 881 de lucrări admise, 429 (48,69%) au obţinut note peste 7, ceea ce le permite candidaţilor să solicite un post de titular, în limita catedrelor disponibile. „Mă bucur că am luat peste 5, ceea ce îmi asigură un post de suplinitor. Subiectele au fost mai grele în acest an, dar este de înţeles, având în vedere faptul că se doreşte creşterea calităţii în învăţământ. Şi organizarea a fost mai bună decât anul trecut”, a declarat unul dintre candidaţii la concursul de titularizare. Doi dintre concurenţi au reuşit performanţa de a obţine nota 10. La nivel naţional, promovabilitatea la concursul de titularizare înainte de contestaţii este de 37,15%. Potrivit statisticilor Ministerului Educaţiei, la concursul de titularizare au fost înscrişi 49.205 candidaţi, dintre care 34.840 au primit note. Înregistrarea contestaţiilor şi transmiterea acestora comisiei de rezolvare a contestaţiilor are loc în perioada 18 - 19 iulie, iar afişarea rezultatelor finale obţinute de candidaţi are ca termen data de 21 iulie.