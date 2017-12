Două perechi de gemeni identici s-au născut pe 14 februarie

O femeie din statul american Texas a fructificat o şansă din 70 de milioane şi a născut, de Sfântul Valentin, două perechi de gemeni identici, au anunţat reprezentanţii unui spital din oraşul Houston. Cei patru bebeluşi, cu toţii băieţi, au fost născuţi la 31 de săptămâni, prin cezariană, de Tressa Montalvo, o americancă în vârstă de 36 de ani, la clinica The Women\'s Hospital of Texas din oraşul Houston. Tressa şi soţul ei, Manuel Montalvo Jr., nu au apelat la tratamente pentru fertilitate. Aceştia mai au un fiu, Memphis, de 2 ani. ”Am plănuit această sarcină, dar cred că am reuşit un pic prea mult!”, a declarat Tressa Montalvo. Atunci când era însărcinată în zece săptămâni, medicul i-a spus că va naşte gemeni, dar, la o vizită ulterioară, doctorul a detectat un al treilea bebeluş. La următoarea vizită la medic, Tressa a aflat că va naşte două seturi de gemeni. Posibilitatea ca o femeie să nască, fără să apeleze la tratamente de fertilitate, două perechi de gemeni identici este de una la 70 de milioane. În acest caz, doi fetuşi împart o placentă, iar ceilalţi doi împart o altă placentă.