Două puncte uriaşe pierdute de Viitorul

FC Viitorul Constanţa nu a reuşit să confirme pasa bună din ultimele etape, remizând, scor 2-2, cu Gloria Buzău, în primul meci al etapei a 5-a, desfăşurat, vineri, la Ovidiu. În faţa unei formaţii care înscrisese nouă goluri în precedentele două partide de pe teren propriu, Gloria Buzău a reuşit să se închidă perfect în apărare în primele 45 de minute, iar la singurele două incursiuni în jumătatea Viitorului a şi reuşit să înscrie. Adrian Cîmpeanu a punctat în min. 11 şi 17, profitând de fiecare dată de greşelile fundaşilor constănţeni, iar echipa gazdă era pentru prima oară condusă în acest sezon. Viitorul a revenit mai hotărîtă de la cabine, iar după câteva ratări la poarta lui Sîrbu, Vlad Rusu a redus din diferenţă în min.57, reluând mingea cu capul de la aproximativ trei-patru metri. Acelaşi Vlad Rusu a restabilit egalitatea cu opt minute înainte de final, şutând în diagonală de la aproximativ 14m. Viitorul nu a mai avut forţa de a înscrie şi golul victoriei, oaspeţii obţinând un punct nesperat înainte de începutul meciului. „Pot spune că sunt nemulţumit de rezultat pentru că am condus cu 2-0 după o primă repriză perfectă din punctul meu de vedere. Rezultatul este însă echitabil“, a declarat antrenorul Gloriei Buzău, Mihai Ciobanu. „După cum am jucat astăzi (nr - vineri), putem spune că este cel mai slab meci al nostru. Nu am avut răbdare cu o echipă care s-a apărat la 30m de poartă. Este un pas greşit făcut de noi“, a precizat şi Cătălin Anghel. Pentru Viitorul au evoluat: Costea - Ninu, Larie, Bejan, Turcu (41 Benzar) - Lazăr, Onicaş, Cristocea (75 Călinţaru) - Albu, V. Rusu, V. Simion (62 Hertu).