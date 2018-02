Două românce în Top 10 în ierarhia pentru Turneul Campioanelor

În clasamentul din acest an pentru Turneul Campioanelor la tenis de câmp, Simona Halep şi Mihaela Buzărnescu se află în Top 10, ca urmare a rezultatelor foarte bune înregistrate în primele turnee din 2018. Tenismena constănţeană, aflată pe locul secund WTA, dar care va reveni săptămâna viitoare pe locul 1 WTA, ocupă locul 2 în ierarhia „Race to Singapore”, cu 1.930 de puncte. Prima este daneza Caroline Wozniacki, cu 2.630p, iar a treia, Angelique Kerber (Germania), cu 1.440p. Pe poziţia a zecea, în urcare două locuri, se află Mihaela Buzărnescu, cu 559p. În vârstă de 29 de ani, Buzărnescu traversează cea mai bună perioadă a carierei sale, ajungând pe locul 39 WTA. În acest an, Mihaela Buzărnescu a disputat finala turneului de la Hobart, a ajuns în semifinale la Midland şi în optimi la Doha, unde a participat la primul său turneu de categorie Premier 5. Monica Niculescu a avansat şase locuri, fiind acum pe 17, cu 444p, după ce a evoluat în optimile de finală ale turneului de la Doha.

În acest an, Turneul Campioanelor se va desfăşura la Singapore, în perioada 21-28 octombrie. La Turneul Campioanelor se vor califica primele opt tenismene din clasamentul alcătuit pe baza punctelor acumulate la turneele din acest an.

