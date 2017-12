Două săptămâni de linişte pentru Săgeata

Promovată în premieră în Liga 1 la fotbal în această vară, Săgeata Năvodari este în grafic după primele şase etape din actualul sezon, clasându-se la mijlocul clasamentului, pe locul 10, cu 8 puncte, golaveraj 7-6 şi -1 la „adevăr”. Năvodărenii au obţinut vineri seară, pe stadionul „Farul” din Constanţa, al doilea succes din campionat, impunându-se cu 3-1 (M. Roman II 4, 89, Tigoianu 81 / Al. Lazăr 83) în faţa unei alte formaţii aflate în luptă pentru menţinerea în prima ligă, FC Viitorul.

„Am câştigat meciul, ne-am distanţat la şase puncte de ultimele locuri şi este un pic mai uşor pentru noi. Privim altfel meciurile şi sper să mărim distanţa faţă de locurile retrogradabile. Jucătorii au fost motivaţi pentru că ştiau că această partidă trebuie câştigată cu orice preţ. Au muncit mult, am fost foarte agresivi şi am obţinut ceea ce ne-am propus. Am avut câteva contraatacuri bune şi am marcat de trei ori”, a declarat la final antrenorul grupării de pe litoral, Tibor Selymes. Tehnicianul celor de la Săgeata a surprins în alcătuirea formaţiei de start, mizând din primul minut pe trei jucători tineri, mijlocaşii Florin Achim, Andrei Florean şi Alexandru Sorian, care au debutat în Liga 1 în acest sezon. „Sunt trei jucători valoroşi, care pot creşte în acelaşi timp cu echipa şi pot deveni fotbalişti buni”, a spus Selymes. Vedeta partidei a fost atacantul Mihai Roman II, care a reuşit o „dublă” decisivă. „Roman este un jucător talentat, dar mai are nevoie de muncă şi de forţă. Trebuie să alerge mai mult, pentru că sunt momente în care iese total din joc”, a explicat tehnicianul grupării de pe litoral.

Cele trei puncte au adus linişte în tabăra năvodărenilor înaintea pauzei competiţionale de două săptămâni, datorată meciurilor echipei naţionale a României în preliminariile CM de fotbal din 2014. În această perioadă, Săgeata ar putea efectua un minicantonament şi va disputa cel puţin o partidă de verificare. „Avem nevoie să ne pregătim mai bine, pentru că înaintea campionatului am avut o perioadă de doar trei săptămâni de antrenamente cu întreaga echipă. A fost prea puţin. Am reuşit, cât de cât, să ne pregătim, dar sunt convins că vom fi mai puternici după următoarele două săptămâni”, a mai spus Selymes.