Două săptămâni până la Gala Superkombat de la Varna

Eduard Irimia, promotorul galelor Local Kombat şi Superkombat, a organizat vineri, la Mamaia, o conferinţă de presă în cadrul căreia a prefaţat gala Superkombat World Grand Prix de la Varna (Bulgaria), a 3-a etapă din circuitul mondial, programată pe 7 iulie. Cinci sportivi români, Cătălin Moroşanu, Andrei Stoica, Benny Adegbuyi, Raul Cătinaş şi Corneliu Rus, figurează în programul galei de la Varna, iar primii trei au fost prezenţi vineri la Mamaia. Adegbuyi participă la piramida de patru, alături de croatul Mladen Brestovac, bulgarul Kostadin Kostov şi ucraineanul Rogava Tsotne, având ca obiectiv calificarea la Final Elimination, din luna noiembrie. Cătinaş, Andrei Stoica şi Moroşanu vor lupta în super-fight-uri. La rândul său, Rus îl va înfrunta pe bielorusul Aleksei Ignaşov, un luptător căruia i-au căzut victimă nume ca Badr Hari, Semmy Schilt, Peter Aerts sau Remy Bonjasky.

„În total vor fi nouă meciuri, dintre care trei în piramidă. Este a treia gală Superkombat de anul acesta: la Podgorica, Moroşanu s-a impus în piramidă, iar la Cluj a câştigat Cătinaş. Acum încearcă Adegbuyi, care vrea şi el să se lanseze pe plan mondial, dar a nimerit într-o piramidă foarte grea, cu Brestovac. Andrei Stoica va lupta cu Hakan Aksoy, care l-a învins la Constanţa, în 2011, pe fratele lui. Bogdan s-a accidentat atunci şi meciul s-a întrerupt. Este o afacere de familie, acum trebuie să-şi apere onoarea. Rus a evoluat bine în Local Kombat, dar nu a reuşit să confirme pe plan mondial. Acum are şansa de a se afirma în faţa unui superstar al acestui sport, bielorusul Aleksei Ignaşov. Sala de la Varna are circa 6.000 de locuri şi sperăm ca măcar 2.000 de români să vină acolo ca să-i susţină pe luptătorii români. Sunt mulţi români care atunci se vor afla în concediu pe Litoralul bulgăresc şi îi invit să vină la gală”, a declarat Irimia. „Mă bucur că o să am ocazia să-l răzbun pe fratele meu. Vreau ca Aksoy să vadă că fraţii Stoica au valoare”, a spus Andrei Stoica.

BONJASKY VA REVENI ÎN RING! Invitat de onoare al conferinţei de presă a fost celebrul Remy Bonjasky, fost triplu campion mondial în K1. Acum în vârstă de 36 de ani, olandezul nu a mai luptat din decembrie 2009, anunţându-şi retragerea în urma unei operaţii la ochi pe care a suferit-o în 2010. Marea surpriză a lansat-o acum câteva săptămâni: revine în ring, dar nu în circuitul K1, ci într-unul abia înfiinţat, Glory Series. „Îmi place România! Am fost acum două săptămâni la Craiova, oamenii de acolo au fost foarte drăguţi şi m-au invitat să revin. Am venit acum să văd cum arată Litoralul, am auzit că aici este o zonă cu multe posibilităţi de distracţie. Ştiu că luptătorii români sunt talentaţi, iar dacă vor munci foarte mult pot ajunge departe”, a declarat fostul campion mondial.

VINUL “MOROŞANU”. La conferinţa de presă, Cătălin Moroşanu i-a făcut cadou lui Remy Bonjasky o sticlă de vin “Moroşanu”! „Eu nu beau niciodată alcool, dar voi păstra sticla în barul de acasă şi o voi oferi prietenilor”, a promis olandezul. „Nu înţeleg ce spune, dar din felul în care vorbeşte pare deja om politic”, a glumit Bonjasky atunci când i s-a spus că Moroşanu a intrat în politică, fiind ales consilier judeţean la Iaşi.

BONJASKY A LUAT PARTE LA EVENIMENTUL ”FASHION KOMBAT”. Vineri seară, Bonjasky a asistat la o prezentare de modă inedită, semnată Cătălin Botezatu. Printre modelele care au defilat în clubul Crush din Mamaia, purtând doar lenjerie intimă, s-au numărat fraţii Stoica, Cătălin Moroşanu şi Benny Adegbuyi.