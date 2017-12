Două sesizări PDL de neconstituţionalitate, în dezbaterea CC

Curtea Constituţională (CC) ia în discuţie, astăzi, sesizările PDL privind neconstituţionalitatea modificărilor aduse de către Parlament Legii referendumului şi Legii de organizare şi funcţionare a CC. Camera Deputaţilor a adoptat, în 26 iunie, în calitate de for decizional, proiectul care modifică Legea referendumului şi instituie demiterea preşedintelui, la referendum, prin votul majorităţii celor prezenţi la urne. Proiectul schimbă condiţia de validare a referendumului de demitere a preşedintelui din întrunirea votului majorităţii alegătorilor înscrişi în listele electorale în votul majorităţii celor prezenţi la urne. De asemenea, Senatul, în calitate de for decizional, a adoptat, cu o zi înainte, proiectul de lege care scoate hotărârile Parlamentului de sub controlul Curţii Constituţionale. În 4 iulie, Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă care elimină hotărârile Parlamentului dintre actele asupra cărora se poate pronunţa Curtea Constituţională. În 5 iulie, Guvernul a modificat prin ordonanţă de urgenţă Legea referendumului, stabilind că preşedintele poate fi demis cu majoritatea voturilor valabil exprimate ale cetăţenilor participanţi. A doua zi, chestorul Senatului, Dan Radu Ruşanu, a anunţat că Biroul Permanent a aprobat intrarea Ordonanţei privind referendumul în procedură parlamentară, urmând a primi aviz şi raport de la Comisii în august şi a se convoca o nouă sesiune extraordinară pentru votul final. (A.M.)