Două spectacole excelente la Casa de Cultură! Nu rataţi!

09:45:25 / 19 Septembrie 2017

Preturi exagerate care interzic accesul la cultura

Acestea sunt preturi care interzic accesul la cultura al oamenilor obisnuiti cu venituri in jur de 2000 de lei pe luna. Cum se poate ca la Bucuresti aceleasi spectacole sa poata fi vizionate cu bilete pana in 50 de lei si la Constanta sa coste dublu? Cine isi umfla buzunarele pe spatele constantenilor? Se prefera sali goale in loc de preturi corecte.