Două tone de carne stricată au fost găsite într-un abator

Aproape două tone de carne în stare avansată de putrefacţie au fost găsite, marţi, de DSVSA Braşov, într-un abator sigilat din localitatea braşoveană Codlea, administratorul societăţii respective, un cetăţean turc, neputând fi contactat de autorităţile braşovene.

Directorul DSVSA Braşov, dr. Dorin Enache, a declarat că abatorul de mici dimensiuni din Codlea este închiriat uneri societăţi din Constanţa, administrată de un cetăţean turc, iar la un control, în urmă cu câteva luni, s-a constatat că acesta desfăşura activitate ilegală de sacrificare a animalelor, fără aviz sanitar-veterinar.

Reprezentanţii DSVSA au încercat atunci să ia legătura cu cetăţeanul turc, însă nu au reuşit, prin urmare au sigilat abatorul.

Ulterior, abatorul a fost decuplat şi de la utilităţi, deoarece adiministratorul nu şi-a plătit nici facturile şi nici chiria.

"Ca urmare a celor constatate, la sfârşitul primului trimestru, am sigilat locaţia pentru că nu s-a putut lua legătura cu administratorul firmei respective. Noi nu aveam de unde să ştim ce se află acolo, fiind un abator de mici dimensiuni. Astăzi (marţi – n.r.), ca urmare a unor sesizări din partea vecinilor care au reclamat că de la abator se simte un miros pestilențial, am intervenit pentru desigilarea abatorului, unde am găsit o cantitate foarte mare de carne stricată, animale sacrificate, în saci, care estimăm că este aproximativ două tone. A fost o imagine de coşmar, pe lângă faptul că era o adevărată bombă ecologică acolo“, a spus Enache.

Carnea era în stare atât de avansată de alterare şi descompunere, încât reprezentanţii DSVSA Braşov nu au putut să-şi dea seama de la ce animale provine şi nici nu mai pot fi prelevate probe pentru a putea fi determinată specia, potrivit sursei citate.

"Am luat măsurile legale ce se impun. Am predat carnea către firma Protan Codlea sub control sanitar-veterinar şi urmează ca până vineri locaţia să fie igienizată şi dezinfectată“, a spus dr. Dorin Enache.