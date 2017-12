Două treimi din ouă provin de la găini “chinuite”

Două treimi din ouăle produse în ţara noastră sunt de la găini crescute în baterii cu suprafeţe mai mici decât ale unei coli de hârtie A4 şi hrănite adesea cu furaje modificate genetic şi cu vitamine sintetice, a declarat, ieri, reprezentantul organizaţiei Vier Pfoten, Gabriel Păun. Organizaţia pentru protecţia animalelor „Vier Pfoten” a anunţat, azi, declanşarea unei campanii intitulate “Explică ce este ştampila pe ou”. Reprezentanţii organizaţiei au spus că această campanie se doreşte a fi un semnal de alarmă cu privire la faptul că două treimi din ouăle produse în România provin de la găini care cresc în condiţii improprii, care sunt hrănite cu vitamine sintetice şi medicamente, iar adesea alimentaţia acestora conţine coloranţi şi furaje modificate genetic. “Această alimentaţie se răsfrânge asupra calităţii ouălor. Producătorii trebuie să înceteze să folosească ouăle provenind de la aceste găini, iar supermarketurile să ofere consumatorilor alternative, adică ouă de la găini crescute în aer liber”, a spus coordonatorul campaniei Vier Pfoten, Gabriel Păun. El a cerut producătorilor ca ouăle să fie ştampilate şi a atras atenţia asupra faptului că acele produse care încep cu cifra 2 sau 3 trebuie evitate de la consum. Gabriel Păun a precizat că cele mai bune ouă sunt cele care au pe ştampilă cifra 0 sau 1, dar acestea se găsesc foarte rar. Reprezentantul Vier Pfoten a mai spus că ţări precum Austria şi Elveţia au interzis deja creşterea găinilor în baterii, iar din 1 ianuarie 2012 toţi producătorii din UE vor fi obligaţi să renunţe la acest sistem de creştere a păsărilor. Totodată, Păun a precizat că, potrivit statisticilor primite de la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, două treimi din ouăle din România sunt produse în baterii. Potrivit reprezentantului Vier Pfoten, în opt magazine alimentare au fost găsite la vânzare ouă ecologice, iar cinci dintre ele comercializau ouă de la găini crescute în hale, la sol. Totodată, în 18 supermarketuri au fost găsite la comercializare ouă de găini “chinuite în baterii”, iar în 13 magazine erau la vânzare ouă cu probleme de etichetare, a mai spus Păun. Directorul ştiinţific al Institutului de Cercetări Alimentare, Gheorghe Mencinicopschi, a explicat că oul este unul dintre cele mai valoroase alimente pentru sănătate, întrucât conţine o proteină de cea mai bună calitate.”Gălbenuşul de la ouă are o cantitate mare de colesterol, dar totodată are o grăsime care împiedică depunerea acestuia pe vase. Este recomandat a fi consumat oul care are pe ştampilă cifrele 0 şi 1. Cele cu cifra 3 sigur ne vor afecta sănătatea în timp, ducând la supraponderabilitate, obezitate şi celelalte afecţiuni aferente acestora. Este bine ca oamenii să înveţele să citească ştampila de pe ouă şi să cumpere numai ouă ştampilate cu 0 sau 1”, a mai spus prof. Mencinicopschi.