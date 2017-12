Două trofee pentru Academia “Gheorghe Hagi” la Tg. Mureş

Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” s-a întors cu două trofee de la a IV-a ediţie a turneului “E-on Kinger Cup 2010”, competiţie rezervată juniorilor, desfăşurată la Tg. Mureş, la finalul săptămânii trecute. La categoria under 11, clubul constănţean a avut două reprezentante, Academia Hagi (antrenor Nicolae Roşca) şi FC Viitorul 1999 (antrenor Doru Carali). Prima a înregistrat un parcurs bun în Grupa A, clasându-se pe primul loc, după ultimele rezultate înregistrate sâmbătă, 9-0 (R. Ştefan 3, Apostolache 2, Măgeruşan 2, Crînganu, Burcea) cu Internaţional Curtea de Argeş şi 0-2 cu Pandurii Tg. Jiu. În finala competiţiei, constănţenii au încheiat la egalitate, 0-0, cu Steaua Bucureşti, pierzând trofeul la loviturile de departajare, scor 0-2. În schimb, FC Viitorul 1999 a bifat sâmbătă două eşecuri, 0-1 cu Petrolul Ploieşti şi 0-2 cu Şcoala de Fotbal “Gică Popescu”, motiv pentru care a jucat ieri pentru locurile 11-12 cu Şcoala de Fotbal “Marius Baciu”. După 1-1 la finalul timpului regulamentar (gol Bîrzu), constănţenii au cedat la lovituri de departajare, scor 0-3. La categoria under 10, Academia Hagi 2000 (antrenor Aurelian Despa) a completat parcursul perfect din grupă, cu alte două victorii, 2-1 (Gîndac 2) cu LPS Banatul Timişoara - în sferturi şi 3-2 (Podoreanu, Gîndac, Halep) cu Petrolul 95 Ploieşti - în semifinală. Ieri, formaţia constănţeană nu a mai înscris, dar a câştigat finala cu Oţelul Galaţi în urma loviturilor de departajare, cu 2-0. La categoria under 9, Academia Hagi 2001 (antrenor Cosmin Constantin) a trecut sâmbătă, în sferturi, de FC Braşov, cu 5-1 (A. Arnold, Ştefănescu, Brînzan, Stoian, Cangea), dar nu a repetat performanţa în semifinale, cedând cu 1-2 (Stoian) în duelul cu Oţelul 1 Galaţi. În finala mică, gruparea de pe litoral a cedat fără drept de apel în faţa echipei Kinder 1 Tg Mureş, scor 1-4 (A. Vlad). La under 8, Academia Hagi 2002 (antrenor Constantin Fălină) nu a avut probleme în semifinale, impunându-se, cu 3-0 (Bârzu, Grameni, Papazou), în disputa cu Steaua Bucureşti. Constănţenii au repetat figura şi în ultimul act al întrecerii, unde au trecut de Gloria Bistriţa, cu 6-4 (L. Munteanu 5, Bîrzu), adjudecându-şi astfel trofeul. La finalul competiţiei a avut loc festivitatea de premiere, în cadrul căreia sportivii constănţeni au obţinut şi două premii speciale - cel mai bun jucător la categoria under 10 (jucători născuţi în 2000): Dimciu Halep şi cel mai bun jucător la categoria under 8 (jucători născuţi în 2002) - Daniel Bîrzu.