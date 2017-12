Două unităţi de învăţământ, închise

Deşi noul an şcolar ar trebui să fie prilej de sărbătoare în fiecare unitate de învăţământ, fie că este universitate, liceu, şcoală generală sau grădiniţă, nu toate clădirile vor fi pregătite să-şi primească copiii, ba unele vor fi chiar închise din lipsă de fonduri pentru reabilitări sau pentru respectarea dorinţei Guvernului Boc de a reduce cheltuielile publice. O astfel de situaţie se întâlneşte la Ciobanu. Primarul comunei, Ioan Suciu, a decis să închidă Şcoala cu clasele I-IV şi Grădiniţa din satul Mioriţa, ambele funcţionând în aceeaşi clădire, pentru a se putea încadra în reducerea de cheltuieli cerută de guvernanţii conduşi de Boc. Suciu spune că s-a adresat Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa (ISJ) pentru a-i fi susţinută solicitarea. Cu toate că, iniţial, inspectorul general al ISJ, Elena Buhaiev, a fost de acord cu iniţiativa primarului, după câteva zile a luat decizia ca grădiniţa din Mioriţa să funcţioneze în continuare, iar şcoala să fie închisă. „În urmă cu o lună am hotărât să închid Şcoala cu clasele I-IV şi Grădiniţa din Mioriţa şi să mut toţi copiii care învăţau acolo la unităţile de învăţământ din Ciobanu. Sunt banii mulţi cheltuiţi pe combustibil. Eu mi-am luat deja angajamentul de a-i transporta pe cei 24 de copii cu microbuzul la şcoala şi grădiniţa din Ciobanu. Însă ISJ nu a fost de acord cu decizia mea şi a decis să închidă doar şcoala din Mioriţa, iar grădiniţa să funcţioneze în continuare. Eu deja am luat calculatoarele, restul echipamentelor şi mobilierul din clădire. Grădiniţa nu este pregătită să fie redeschisă pentru noul an şcolar, mai ales că nu e reabilitată. Cred că inspectoarea Buhaiev vrea să-i păstreze locul fostei educatoare a grădiniţei din Mioriţa, care, deşi ar fi trebuit să se pensioneze şi să lase loc tinerilor, încă este ţinută pe acest post. 75% din profesorii din Constanţa care au un post sunt pensionari, iar majoritatea posturilor disponibile nu se fac publice. PDL face reformă cu reformaţi”, a declarat primarul din Ciobanu. În prezent suspendată din funcţie după ce i-a expirat mandatul la 31 august, Elena Buhaiev a negat că nu ar fi fost de acord cu propunerea primarului din Ciobanu de a închide unităţile de învăţământ din Mioriţa şi spune că, din toamnă, cursurile se vor derula doar la Ciobanu. „În judeţul Constanţa, mai sunt localităţi cu unităţi de învăţământ închise, printre acestea numărându-se satul Coroana din comuna Albeşti şi satul Negreşti din comuna Cobadin”, a declarat Buhaiev. La rândul ei, l-a acuzat pe primar că ar avea interese personale în ce priveşte numirea unor cadre didactice, motiv pentru care a decis închiderea şcolii şi grădiniţei din Mioriţa.