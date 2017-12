Două zile de sărbătoare pentru oraşul Techirghiol

Weekend-ul recent încheiat a fost unul de foc pentru locuitorii din Techirghiol și pentru turiștii care au ajuns pe litoral și au ales să petreacă sejurul în localitate. Sâmbătă și duminică, Techirghiolul a fost în sărbătoare. A avut loc cea de-a 20-a ediție a zilelor orașului. „Este o tradiție pe care ne bucurăm că am putut să o păstrăm și anul acesta. Resursele ne sunt limitate, însă am vrut să menținem obiceiul și să le oferim oamenilor o petrecere pe cinste“, ne-a dezvăluit primarul Adrian Stan. Petrecerea a început, sâmbătă, cu o ședință festivă în cadrul căreia au fost premiați și felicitați vârstnicii care au împlinit anul acesta 80 de ani sau 50 de ani de căsătorie. „Avem 85 de cupluri care au rezistat 50 de ani împreună și cam 100 de persoane care împlinesc venerabila vârstă de 80 de ani. Toți au primit câte 200 de lei, pentru că merită cinstiți cum se cuvine“, a declarat Stan. Festivitatea s-a desfăşurat pe o terasă din localitate, sâmbătă, începând cu ora 17.00. La ședința festivă au participat și două delegații străine: una din orașul turcesc Tekirdag, localitate înfrățită cu Techirghiol, și o alta din Rotterdam, Olanda, oraș din care, an de an, membrii Fundației Breath participă la acțiuni umanitare în stațiunea românească. Acțiunile au continuat cu defilarea unei fanfare, ce a fost urmată de prezentarea unor costume tradiționale. Ziua de duminică a fost și ea una plină, în care au avut loc lupte în nămol pe faleză, iar pe stadion - luptele tătărești. În fiecare seară au putut fi urmărite concerte. Pe o scenă special amenajată au concertat artiști de renume, veniți să încânte atât tinerii, cât și vârstnicii.