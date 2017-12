Două zile libere pentru jucătorii Farului

EMOŢII CU RUSMIR. După o săptămână de pregătire dură la Poiana Braşov, lotul Farului a revenit sâmbătă după-amiaza la Constanţa, iar jucătorii au primit câte două zile libere, urmând să revină la antrenamente mâine, la ora 14.00. Tot mâine, antrenorul Ştefan Stoica va anunţa componenţa lotului care va face deplasarea în Turcia, pentru cantonamentul programat în perioada 28 ianuarie - 11 februarie, în staţiunea Lara, din Antalya. Marele absent ar putea fi Dejan Rusmir, care a fost declarat liber de contract de către Camera Naţională de Soluţionare a Litigiilor din cadrul FRF. Conducerea grupării de pe litoral a atacat însă decizia, apelul depus la Comisia de Recurs urmând să fie luat în discuţie joi, dar şansele de câştig sunt minime. Plecat în Serbia, Rusmir va sosi mâine la Constanţa pentru a discuta cu oficialii Farului despre situaţia sa. La antrenamentul de mâine se vor prezenta şi noile achiziţii ale formaţiei constănţene: Radu Doicaru şi Dan Prodan (Ceahlăul Piatra Neamţ) şi Dragoş Mihai Măcelaru (FC Snagov).

CHICO VA FI TĂTIC. Cel mai prolific jucător al constănţenilor în prima parte, Chico, a avut parte la Poiana Braşov de primul cantonament montan din cariera sa. „A fost extrem de greu, mai ales că nu sunt obişnuit cu astfel de stagii de pregătire. M-am mai antrenat pe zăpadă, dar la Constanţa, cantonamentul de la Poiana Braşov fiind primul la munte pentru mine. În plus, am avut şi câte trei antrenamente pe zi, dar am rezistat bine. Cât am fost în Portugalia, am făcut tratament şi am scăpat de durerile de la spate, astfel că sper să ajut cât mai mult echipa în retur. Lupta pentru promovare va fi una extrem de dură, dar sunt convins că vom promova în Liga I”, a spus atacantul portughez, care a primit în vacanţa de iarnă o veste mult aşteptată: „Perioada petrecută în Portugalia a fost senzaţională, mai ales că am aflat că voi fi tată. În cel mult două săptămâni, voi afla dacă este băiat sau fată”.