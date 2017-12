Două zile până la derby-ul LN de handbal masculin

Au mai rămas doar două zile până la duelul dintre campioana HCM Constanţa şi veşnica pretendentă la titlul naţional UCM Reşiţa, duel care va avea loc sâmbătă, de la ora 18.55, în Sala Sporturilor din Constanţa. O partidă aşteptată cu mult interes de ambele tabere pentru că orice victorie în faţa unei contracandidate la titlu cântăreşte foarte mult în economia campionatului. HCM are de partea sa avantajul terenului propriu, tradiţia întâlnirilor directe, în timp ce Reşiţa va veni la Constanţa din postura formaţiei care conduce în clasamentul Ligii Naţionale de handbal masculin după disputarea primelor şapte etape. „În primul rând este foarte bine că au revenit la antrenamente toţi internaţionalii, pentru că fără ei sala părea goală. Avem probleme de efectiv, Csepreghi şi Mureşan, dar din fericire şi soluţii pe aceste posturi. Dacă Mureşan nu va putea fi recuperat, vom juca cu Riganas şi chiar Sadoveac pe această poziţie, pentru că a mai evoluat ca inter dreapta. Va conta însă să facem un meci foarte bun, pentru că doar aşa ne vom putea apropia cele două puncte. Personal, mi-aş dori să jucăm ca în primele 15 minute cu Bosna Sarajevo, când apărarea a funcţionat extraordinar de bine şi pe atac am înscris aproape de fiecare dată. Trebuie să jucăm fără fluctuaţii. Cine va reuşi să păstreze ritmul meciului se va desprinde în câştigătoare. Faptul că vom juca la Constanţa trebuie să fie un avantaj, pentru că vom fi în faţa unor suporteri care cunosc foarte bine acest sport şi ştiu să ne susţină în toate momentele partidei. Cred că diferenţa ar trebui să fie făcută de apărare. Reşiţa are jucători foarte buni la linia de 9 m, precum Alexandru Stamate, Petrea şi chiar Georgescu, care reuşeşte de multe ori să arunce de la şold, de lângă adversar. Mai este şi Fenici, un jucător incisiv, dar şi pe pivot stau foarte bine, cu Pîrîianu şi Irimescu, doi jucători puternici“, a precizat antrenorul principal al HCM-ului, Eden Hairi. Partida HCM Constanţa - UCM Reşiţa va fi arbitrată de cuplul de arbitri din Buzău, format din Vasile Pavel şi Marian State.

Astăzi, de la ora 17.00, va avea loc primul meci al etapei a 8-a: CSM Oradea - CSM Satu Mare. Celelalte partide se vor disputa după următorul program - mâine: U. Cluj - HC Odorhei (ora 18.00); sâmbătă: Bucovina Suceava - CSM Bucureşti (ora 11.00), Steaua Bucureşti - Ştiinţa Bacău (ora 17.00), Pandurii Tg. Jiu - Poli Timişoara (ora 18.00), Dinamo Braşov - Minaur Baia Mare (ora 18.00); HCM Constanţa - UCM Reşiţa (ora 18.55 - în direct la Digisport).