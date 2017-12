Dovada că Napoleon ştia limba engleză, vândută la licitaţie

”It is two o\'clock after midnight, I have enow sleep... / Este ora două după miezul-nopţii, am dormit destul...”, un scurt text scris în limba engleză de Napoleon Bonaparte, pe vremea când era în exil pe Insula Sfânta Elena, scos la licitaţie de casa Osenat, a fost achiziţionat pentru 325.000 de euro, de Muzeul scrisorilor şi manuscriselor din Paris. Scrisă de mâna lui Napoleon, această scrisoare de o pagină este datată 9 martie 1816 şi îi este adresată Contelui de Las Cases, tovarăşul său de exil şi viitor redactor al memoriilor împăratului decăzut. Conform casei de vânzări Osenat, care organizează, în fiecare an, la Fontainebleau, în apropiere de Paris, licitaţii consacrate Imperiului Napoleonian, această scrisoare a lui Napoleon este una din singurele trei cunoscute în lume. Estimată iniţial la 60.000-80.000 de euro, scrisoarea a fost adjudecată într-un final cu suma de 325.000 de euro, de Muzeul scrisorilor şi manuscriselor, la capătul unei licitaţii foarte disputate.

În lucrarea sa ”Memorial de Sainte-Helene”, Las Cases relatează cum, în luna martie a lui 1816, Napoleon îi scria scrisori în engleză, în special pentru a-şi exersa abilitatea în limba celor care îl ţineau captiv, pe care se hotărâse să o înveţe cu câteva săptămâni mai devreme.