Dovlecelul, eficient în cura de slăbire

Dovlecelul este una din cele mai bune legume, fiind foarte eficient şi în curele de slăbire. Curcubitacee originară din America Centrală, dovlecelul este una dintre cele mai fine şi delicate legume. Pentru că este foarte bun, dovlecelul este prima legumă recomandată bebeluşilor, la diversificarea alimentară. Indiferent de dietă, dovlecelul poate fi mâncat fără limite, dat fiind faptul că are un aport caloric nesemnificativ: 15 kcal la 100 de grame, în condiţiile în care conţine 95% apă şi o cantitate record de oligoelemente şi vitamine. În top, potasiul cu 700 mg şi fosforul cu 230 mg, în doar 100 de grame de dovlecel, plus cantităţi de peste 150 mg de magneziu şi calciu. Totodată, dovlecelul este o legumă binevenită pentru sistemul cardio-vascular, având efect hipertensiv, ca urmare a cantităţii mari de potasiu pe care o conţine. Dovlecelul are 0,35 mg de vitamina B3 şi provitamina A, care sunt prezente mai ales în coajă. La acestea se adaugă 7 mg de vitamina C, totul în doar 100 grame de dovlecel. Dovlecelul este o legumă minunată în curele de slăbire. Poate fi consumat în orice cantitate, singura grijă fiind modul în care este preparat. Ideal este să fie fiert în aburi sau copt cu un strop de ulei, la cuptor.