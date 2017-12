Doze de vaccin neatinse!

În fiecare sezon rece, medicii recomandă, ca metodă principală de prevenţie împotriva gripei, vaccinarea. Astfel că, la nivelul Ministerului Sănătăţii (MS) se derulează, an de an, o campanie de imunizare gratuită, pentru grupele de populaţie considerate a fi la risc (copii, bătrâni, persoane instituţionalizate, bolnavi cronici). Şi în acest an, campania de vaccinare antigripală s-a desfăşurat fără probleme. La nivelul judeţului Constanţa, până la această dată au fost vaccinate antigripal 47.029 persoane, din 50.200 doze vaccin repartizate de Ministerul Sănătăţii. „Diferenţa dozelor de vaccin se află la cabinetele medicilor de familie. Recomandăm vaccinarea antigripală a persoanelor cu boli cronice”, potrivit Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa.