Dr. Călin Georgescu: „România nu are nevoie de doctrine, ci de o stare de spirit”

07:29:44 / 28 Noiembrie 2016

UN NOU PLAN VALEV

Afirmatia ca Romania nu are nevoie de doctrine , inseamna de fapt tot o doctrina emisa fantezist de un teoretician de cabinet . Teoria sustinuta de dl Georgescu gata sa se sacrifice pentru noi dar numai in functia de premier , seaman identic , ca sa nu vorbim de plagiat cu " Planul Valev "propus in 1964 de sovieticul de origine bulgara Emil B.Valev , plan care prevedea specializarea economiilot tarilor socialiste , Romaniei revenindu-i rolul de tara preponderent agricola . Planul a fost contestat de Romania si demolat de economistul Costin Murgescu . Ideia dlui Georgescu ne duce gandul la o Romanie asemanatoare unui trib primitive din jungla care traieste si prospera consumand si exportand apa si banane . Dl Georgescu nu binevoieste nici sa ne spuna sub ce forma se va exporta hrana : sub forma de materie prima , cereale , legume , fructe si carne sau sub forma de produse cu valoare adaugata .In ceea ce priveste apa , ce sa mai vorbim . Conceptul economic al dlui Georgescu este apa de ploaie .