Destituire ilegală. Justiţia a făcut dreptate

Dr. Cătălin Grasa, repus în funcţia de director

Directorul adjunct al Direcţiei de Sănătate Publică, dr. Cătălin Grasa: „Pe 23 decembrie 2009 am fost destituit fără să-mi spună careva ceva. Am considerat că a fost o nedreptate, aşa că am acţionat în instanţă decizia.”