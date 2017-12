Dr. Laura Condur - în fruntea medicilor de familie constănţeni

Asociaţia Medicilor de Familie „Tomis” Constanţa a împlinit, zilele trecute, patru ani de existenţă, ocazie cu care preşedintele, dr. Laura Condur, a prezentat, în cadrul adunării generale, raportul de activitate. Ea susţine că „Tomis“ şi-a îndeplinit obiectivele propuse, devenind, deşi tânără, una din cele mai puternice asociaţii din ţară. Au fost realizate o serie de obiective importante, printre care: s-au iniţiat şi susţinut activităţi pentru promovarea intereselor cu caracter profesional, ştiinţific, legislativ şi juridic ale medicilor de familie; s-au dezvoltat parteneriate şi colaborări cu toate celelalte specialităţi, medicii constănţeni fiind prezenţi la numeroase manifestări ştiinţifice; s-au dezvoltat parteneriate cu Facultatea de Medicină Constanţa, Colegiul Medicilor. Nu în ultimul rând s-a reuşit obţinerea unui dialog constructiv cu reprezentanţii Casei de Asigurări de Sănătate Constanţa, Direcţia de Sănătate Publică. Pe parcursul celor patru ani s-au organizat întâlniri lunare, manifestări ştiinţifice, s-au organizat cursuri de pregătire a medicilor de familie prin programe cu finanţare europeană. Dr. Condur susţine că o reuşită importantă pentru asociaţie a constituit-o organizarea Conferinţei Regionale de Medicină de Familie. „Nu este uşor să organizezi o manifestare de o asemenea anvergură, să îi dai calitatea de care are nevoie pentru a o menţine în fiecare an, să atragi participanţi din toată ţara şi din mediul academic. Am reuşit să arătăm colegilor noştri din ţară care este nivelul medicinii de familie constănţene”, a declarat dr. Condur.

ALEGERI După prezentarea activităţii asociaţiei, au fost organizate alegerile pentru mandatul 2013-2017. Vă prezentăm noua conducere a Asociaţiei Medicilor de Familie Constanţa: preşedinte - dr. Laura Maria Condur - medic primar medicină de familie, doctorand în ştiinţe medicale; vicepreşedinte - dr. Zitta Rozalia Popa - medic primar medicină de familie; dr. Dina Mergeani - medic primar medicină de familie; secretar - dr. Leila Memet - medic primar medicina de familie; trezorier - dr. Sergiu Chirilă - medic specialist medicină de familie; cenzor - dr. Lizeta Giumba - medic specialist medicină de familie. Conducerea aleasă şi-a propus, pentru noul mandat, câteva obiective principale: continuarea tuturor manifestărilor şi acţiunilor de până acum; accesarea de către asociaţie a unor proiecte europene care să vină în sprijinul activităţii medicilor de familie membri ai Asociaţiei şi a pacienţilor; achiziţionarea unui spaţiu care să devină sediul Asociaţiei; organizarea „Zilei Medicului de Familie - 2014” - manifestare naţională de mare amploare - 4 iulie 2014.