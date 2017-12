Dr. Raed Arafat, omul potrivit pentru situaţiile de urgenţă!

Publicaţia New York Times a prezentat, în ediţia electronică, un portret al celui care a dus la numeroase controverse în România atunci când a fost îndepărtat de la Ministerului Sănătăţii (MS), dr. Raed Arafat, fost şi actual (după ce a fost rechemat la MS) secretar de stat. Reacţia românilor la demisia dr. Arafat din Ministerul Sănătăţii nu a fost una întâlnită în mod obişnuit la plecarea unui oficial. Motivul plecării sale a fost de altfel public şi urât, scrie New York Times, amintind de intervenţia telefonică a preşedintelui Traian Băsescu la un post de televiziune, în cursul căreia l-a criticat dur pe dr. Arafat. Şocat de protestele care au urmat, preşedintele a cedat şi doctorul a acceptat să revină în minister. „Sunt căsătorit cu medicina de urgenţă”, a declarat el. Deşi a devenit cetăţean român abia în 1998, faptul că era un imigrant care lucra pentru o ţară adoptivă şi nu pentru ţara sa natală a adăugat şi mai mult sens sacrificiului altruist. „Nimeni nu este profet în casa sa, în ţara sa”, apreciază doctorul. El lasă impresia unui om pe care l-ai vrea în ambulanţă dacă ai un atac de cord, precizează publicaţia americană. În timpul copilăriei sale în Cisiordania, Raed Arafat a memorat \"fiecare pagină, fiecare fotografie\" din cartea \"Primul Ajutor fără Panică\". Născut în Damasc, Siria, şi crescut în Nablus, Cisiordania, el mergea, la vârsta de 14 ani, cu pompierii la intervenţii de urgenţă şi, mai mult, îi învăţa pe aceştia tehnici citite din manualul său de prim-ajutor. La 15 ani începuse deja să lucreze voluntar la spitalul din Nablus, unde i s-a permis să facă injecţii antitetanos şi să aplice copci sub supraveghere profesionistă. Tânărul Raed a fost acceptat la o universitate din Statele Unite. A plecat însă în 1981, la vârsta de 17 ani, în România. „Dacă regimul nu s-ar fi schimbat, nu aş fi rămas”, a precizat dr. Arafat. El a studiat la Cluj, apoi s-a specializat în anestezie şi terapie intensivă la Târgu Mureş.