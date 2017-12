Dr. Raed Arafat, “victimă” a Facebook-ului

11:48:52 / 30 Ianuarie 2014

Pacat, domnulu Arafat, mare pacat !

Dl.Arafat poate comunica prin massmedia,exprimandu-si opiniile.Noi prostimea votanta a tarii,care suntem ignorati pana in preajma si in timpul alegerilor , care suntem aparent pacaliti -aparent pentru ca vedem minciuna si ifosele adunaturii care se ingramadeste in fruntea tarii la comanda , crezandu-se si capabili nu numai hoti , cum i-am putea comunica acestui om in care am crezut, dorintele justificate daca nu-l putem aborda ? Oricum, rusine dr. Arafat pentru deziluzia amara oferia...Sanatate !