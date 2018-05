Dr. Simona Tivadar despre regimul de detoxifiere: Povestea cu zemurile verzi mă face să râd cu lacrimi

Simona Tivadar, un doctor renumit in Romania - medic primar cu specializarea Diabet, boli de nutritie si metabolism, este o prezenta activa si in mediul online, unde, pe contul de Facebook, scrie des cu ironie si umor despre tot felul de inventii aparute in presa in materie de nutritie si slabit. A acordat de curand un interviu in publicatia pressone.ro, in care vorbeste pe larg despre cei pe care-I numeste “vraci vegani si varcolagi daco-plafaristi, intr-un razboi naiv si personal cu impostura medicala”.

In interviu, dr. Tivadar vorbeste despre un subiect la moda de cativa ani, regimul de detoxifiere a organismului.

“Nu există toxinele așa cum sunt ele prezentate de oamenii care privesc detoxifierea ca pe o afacere.

Ei vorbesc despredetoxși despre toxinele care se acumulează în corpul nostru. Dar din procesele metabolice rezultă deșeuri, care nu sunt toxine. Această diferență trebuie să fie făcută. Și să știți că doctorii au spus de mult timp: faceți diferența între deșeu și toxină!

Pentru deșeuri, avem patru sisteme care le elimină: sistemul respirator, pielea, tubul digestiv și sistemul genito-urinar (renal). Toate acestea elimină deșeurile rezultate din metabolism.

Creierul se curăță într-un fel foarte special și foarte interesant. În timpul somnului se deschid niște microcanalicule printre neuroni și acolo se varsă substanțele-deșeu care devin toxice, în exces, pentru creier.

De aceea murim dacă nu dormim cinci zile. Numai în timpul somnului se întâmplă chestia asta, iar în final acele deșeuri ajung în lichidul cefalorahidian și-n limfă, și așa mai departe.

Nu poți tu să te cureți, și în niciun caz cu zeamă verde. Asta cu zemurile verzi mă face să râd cu lacrimi. Dacă sunt produse exotice, atunci ele te detoxifică, nu? Frunzele de kale, care-s un soi de spanac, te detoxifică? Păi atunci de ce spanacul nu?

Confuzia asta că tot ce e verde e sănătos e înfiptă în capul nostru tot de la peșteră încoace. Ai ieșit din întunericul peșterii, ai văzut verde-n fața ochilor, ai văzut soarele și ți s-a părut o chestie minunată.

Dar oamenii uită că clorofila, care dă culoarea verde, produce oxigen numai la lumină. Eu tot spun treaba asta: în mațele noastre este întuneric, nu se produce niciun fel de oxigenare a intestinelor cu clorofila din chestiile verzi, cum pretind naturiștii.

Nu ne oxigenăm nimic, îmi pare rău, pentru că în intestine e noapte. Și e foarte bine că e noapte, pentru că metanul și oxigenul liber pe care l-ar produce clorofila în prezența luminii – dacă ar fi lumină-n mațele noastre – ar exploda, ar face o combinație explozivă.

Detoxifiere? Este vorba despre folosirea deliberată a unui termen care speculează aceste frici ale omului modern, legate de o lume din ce în ce mai industrializată, de calitatea mâncării pe care o consumă”, a spus dr. Tivadar pentru pressone.ro

Intregul interviu poate fi citit aici: https://pressone.ro/dr-simona-tivadar-un-copil-care-este-adus-cu-masina-de-la-scoala-si-apoi-proptit-in-fata-calculatorului-nu-are-nevoie-de-dulciuri/