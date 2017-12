Dr. Victor Zota trebuie repus la şefia Agenţiei de Transplant

Tribunalului Bucuresti a decis ca fostul şef al Agenţiei Naţionale de Transplant (ANT), dr. Victor Zota, să fie repus în funcţie, astfel că el trebuie să primească şi salariile la care ar fi avut dreptul în tot acest timp. Dr. Zota a fost înlăturat de la şefia ANT după dosarul privind traficul de ovocite de la clinica “Sabyc”, încă de la jumătatea lui 2009. Mai exact, pe 20 iulie 2009, procurorii DIICOT au descins la clinica “Sabyc”, şeful ANT fiind acuzat ca a autorizat clinica ilegal. Atunci el a ripostat, acţionând în instanţă decizia de destituire. “În martie 2010 am câştigat procesul prin care judecătoria dispunea reintegrarea mea în postul deţinut anterior. Am fost directorul ANT, altă funcţie nu am avut acolo, dar Ministerul Sănătăţii a refuzat să facă acest lucru dându-mi nişte răspunsuri absolut aberante”, a declarat dr. Zota. Pentru recuperarea salariilor restante, el a deschis un proces de executare silită a ANT, şi în acest caz având câştig de cauză. “Nici până acum, la un an de la momentul în care s-a pronunţat sentinţa, nu am primit nimic. Văd că în România sentinţele judecătoreşti nu sunt puse în aplicare”, s-a arătat nemulţumit fostul şef al ANT. Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii nu au comentat în acest caz.