“Dragă Crin, şi totuşi, USL trăieşte!”

Premierul Victor Ponta a postat pe contul lui de Facebook o înregistrare video intitulată „Dragă Crin“. Clipul are aproximativ 45 de secunde şi debutează cu vocea premierului, peste care, ulterior, sunt suprapuse vocile altor persoane, încheindu-se tot cu vocea lui Ponta. Filmul începe cu primul-ministru aşezat în fotoliu, în biroul său de la Palatul Victoria, în timp ce scrie o scrisoare către fostul său coleg de alianţă. „Dragă Crin, când am început proiectul nostru comun, ne-am dorit ca toţi românii să aibă o viaţă europeană cu adevărat“, se afirmă la începutul clipului, care se încheie cu Victor Ponta semnând, sub sloganul „Şi totuşi, USL trăieşte!“. Videoclipul a fost postat pe YouTube pe 19 mai, dar a fost “şeruit” de premier a doua zi. Mesajele centrale ale campaniei PSD pentru europarlamentare „Mândru că sunt român“ şi „USL trăieşte“ au fost interzise de Birourile Electorale Judeţene, sloganul „USL trăieşte“ fiind considerat ilegal în peste 30 de judeţe din ţară după ce s-a pronunţat Biroul Electoral Central. Purtătorul de cuvânt al PSD, Cătălin Ivan, a declarat că, în situaţia în care social democraţii vor fi nevoiţi să schimbe sloganul, atunci se va găsi o altă variantă care, cu alte cuvinte, să exprime exact acelaşi mesaj.