Dragnea a răspuns dacă a mâncat pomana porcului cu șefa DNA

16:28:50 / 31 Octombrie 2017

KRUDUTA KRUDUTA...

Spune tu ce căutai in vie cu Ponta și cum taiai porcu cu LIVIU !??.. Dacă astea sânt adevărate .... Zeița ...Neprihănita ..A justiției trebuie Imediat să-și de-a demisia.."Eu am respectat codul deontologic al magistraților in care nu m-am întâlnit cu politicieni și oameni care au DOSARE penale cu ziariștii in timpul meu liber"... Atunci ce căutai kruduto in vie sau sufragerie la Oprea..... Împreună cu KOLDEA !?