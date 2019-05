Dragnea afirmă că DIICOT are un dosar legat de tentativa de asasinare a sa

Liviu Dragnea a afirmat că la DIICOT există un dosar care nu este făcut pe numele lui, însă în care apare numele său, bazat pe declaraţia mai multor persoane care au vorbit despre cine finanţează mişcărilor de stradă, cât şi despre tentativa sa de asasinare. Preşedintele PSD a declarat că ştia despre cazul Doinei Pană, care a acuzat că a fost intoxicată cu mercur, spunând că în spatele acţiunilor ar putea fi oameni care au pierdut milioane de lei din cauza măsurilor luate de aceasta la minister.

„La DIICOT e o declaraţie care vorbeşte despre aşa ceva. Nu e a mea. A cuiva care a spus cu subiect şi predicat. Dar nu se va întâmpla nimic. Cât timp e acest regim vorbim degeaba. Dacă vreodată, sper să ajungem în ţara asta să iasă la inveală adevărul o să consideraţi că tot ce a fost în emisiunea dumneavoastră au fost glumiţe. Dacă o să iasă la iveală o să vă îngroziţi. Nu mai sunt la aceeaşi intensitate, dar încă mai e”, a declarat Liviu Dragnea, duminică, la România TV.

Liderul PSD a explicat că una dintre persoanele care a făcut declaraţii în dosarul de la DIICOT a fost ameninţată, precizând că toată povestea ridică semne de întrebare. El a adăugat că nu ştie totuşi dacă informaţia este reală.

„Nu dosarul meu. Da, apare numele meu. E un dosar generat de o declaraţie a cuiva, cred că sunt doi sau trei, care au spus lucruri dovedite despre toate aceşte mişcări. Cine finanţează, cum au fost finanţate pentru toate aceste mişcări în România. Şi spunea ce se intenţiona să se facă. Am înţeles că ar fi fost şi puţin ameninţat. Şi stai şi te întrebi. În dosarul cu Doina Pană nu se întâmplă nimic. Dosarul acesta. Nu se întâmplă nimic. Altfel cum. Bun. Poate toată lumea e de bună credinţă şi suntem noi suspicioşi. Dar dacă nu e aşa. Nici măcar nu ştiu dacă e reală (informaţia - n.r.)”, a conchis Dragnea.

În august 2018, Liviu Dragnea a declarat că a existat o tentativă de asasinat la adresa sa, patru cetăţeni străini venind în România cu acesta scop, la iniţiativa unui om celebru în lume.

Dragnea, despre intoxicarea Doinei Pană cu mercur: A deranjat nişte interese uriaşe

Procurorii DIICOT efectuează cercetări după ce fostul ministru Doina Pană a spus că ar fi fost intoxicată cu mercur. Cercetarea vizează infracţiunile de constituire grup infracţional organizat şi tentativă de omor, iar în cauză a fost audiată deja Pană.

Doina Pană a depus, de asemenea, mai multe documente medicale prin care reieşea că aceasta avea, în organism, o cantitate dublă de mercur.

"Eu am respectat solicitarea doamnei Doina Pană, care a venit şi mi-a spus. Sunt primul căreia i-a spus. Mi-a dat analizele şi mi-a arătat evoluţia. Dinainte şi după. Sigur că era într-o stare deloc bună. Dumnezeu a ajutat-o să scape. Mă bucur mult. Doina Pană a fost cel mai curajos ministru care s-a ocupat de păduri. Dar a deranjat nişte interese uriaşe. Radarul pădurilor a făcut să scadă tăierile de arbori într-un an de la o cantitate uriaşă la ceva nesemnificativ, nişte crengi. Interesele derajante au fost uriaşe. Nu înţeleg de ce ancheta la DIICOT trenează. Cum nu înţeleg sesizările făcute de nişte oameni despre ce s-a întâmplat în spatele evenimentelor din 10 august, care trenează. Noi nu avem influenţa acolo, control acolo, nici nu vrem. Dar altcineva are", a declarat Liviu Dragnea, la România TV.

Liderul PSD spune că în spatele intoxicării cu mercur a fostului ministru ar putea fi oameni care au pierdut mulţi bani din cauza măsurilor Doinei Pană.

"Eu vrea să depun un proiect de lege, cred că tot săptămâna viitoare, care să interzică exportul de buşteni. Sunt versanţi, coline care sunt bărbierite efectiv. (...) Cineva care a pierdut milioane, sute, zeci de milioane. Asta ar trebui să facă procurorii (n.r.: să identifice vinovaţii). Nu am nicio speranţă", a mai spus Dragnea.