Dragnea anunţă că fiecare gospodărie din Moldova va primi câte 20.000 de lei

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri la Botoşani că Guvernul va aproba ”cât de curând”, prin OUG, un program de sprijin punctual pentru nord-estul ţării prin acordarea a 20.000 de lei pentru fiecare gospodărie pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuire în mediul rural.

”Plecând de la idea că această regiune are un PIB pe locuitor de 27,000 de lei faţă de 44,000 de lei media naţională, am gândit, am elaborat un program specific de sprijin punctual pentru această regiune. O să vă spun doar câteva elemente din program, restul programului sper ca în toată această perioadă să îl faceţi cunoscut pentru ca oamenii să îl poată să îl acceseze. Este vorba în primul rând de acordarea a 20,000 de lei pentru fiecare gospodărie pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuire în mediul rural şi dotarea gospodăriilor cu utilaje agricole. Cei care vor şi mai mulţi bani pot merge până la 40,000 de lei şi le putem acorda garanţii pentru credit. Şi aici vorbim de izolarea termică şi energetică prin anvelopare şi tâmplărie termoizolantă, încălzire cu centrale termice, conectarea gospodăriilor la reţeaua de apă, canalizare şi gaze, amenajarea de grupuri sanitare în interiorul locuinţei, apă caldă menajere prin sisteme solare. Programul se adresează cetăţenilor, persoane fizice şi va fi aprobat cât de curând prin OUG şi nu are caracter de ajutor de stat”, a declarat la Botoşani Liviu Dragnea.

El a mai spus că un alt element este o schemă de ajutor de stat pentru susţinerea zonelor celor mai defavorizate prin încurajarea investiţiilor şi a creării locurilor de muncă într-un context durabil.

”Prin această schemă vor fi sprijinite construcţiile pentru sănătate, pentru industria alimentară, construcţiile turistice şi construcţiile de depozitare. Se vor finanţa următoarele programe: program pentru dezvoltarea afacerilor mici, ajutor de până la 200,000 de euro, număr de beneficiari în prima etapă 10,000. Dacă se va atinge numărul de 10,000 programul se va extinde. Centre de radioterapie pentru copii şi adulţi pentru perioada 2019 – 2020, 20 de centre. Centre multifuncţionale rurale şi anume dorim ca cetăţenii dintr-o comună să nu mai fie nevoiţi să meargă în reşedinţa de judeţ şi să punem în aceste centre pentru care se acordă până la 200,000 de euro poştă, bănci, direcţii agricole, reprezentanţii APIA sau ANAF în aşa fel încât cetăţenii să meargă doar într-un loc la ei în localitate. Se poate acorda până la 25 de milioane de lei pentru acest lucru. Restul de programe o să vi le spună colegii dvs., o să le prezentaţi cetăţenilor în perioada următoare”, a adăugat liderul PSD.