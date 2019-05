Dragnea: Celebrăm Ziua Victoriei asupra Germaniei naziste

20:15:25 / 09 Mai 2019

Pentru Romanii vor in UE vor in lumea civilizata

Liviu Dragnea nu este un inculpat oarecare. Nu numai pentru ca este liderul principalului partid de guvernamant, nu numai pentru ca este al patrulea om in stat. Ci pentru ca nu a existat in istoria acestei tari si cu singuranta in istoria Europei un alt inculpat care sa foloseasca cu atat cinism institutiile statului in interesul propriu al procesului sau. De cand PSD a preluat puterea, singura preocupare a lui Liviu Drangea a fost sa distruga legile si institutiile justitiei pentru a evita puscaria. A folosit Guvernul, a folosit Parlamentul, a folosit mai ales CCR ca pe propria echipa de argati pentru a mutila statul de drept dupa tiparul propriilor interese.