Dragnea, chiulangiu-șef în Parlament!

00:47:49 / 17 Iulie 2018

Așa ceva !?

Chiulangii pe banii publici / noștri și pe urmă, la bătrâââânețe, când devin moși și babe, deci pensionari, vor primi pensii uriașe de la statul român și de la ne statul în parlament și în orice alte instituții de stat și când vor primi și pensiile speciale imense, atunci se vor lauda, că au muncit de au "dat pe brânci" și noi, românii care am fost prezenți la locul de muncă tot timpul, cât am fost în activitatea noastră, fiecare la serviciu respectiv, și salariile noastre cât și pensiile sunt adevărate ajutoare sociale de la stat, acest fapt, nu este o adevărată batjocură la adresa oamenilor obișnuiți obidiți și sărăciți din cauza nesimțirii celor care au chiulit de la muncă și salariile, au mers fără nici o problemă și pensiile precum "gogoșile înfuriate" le primesc / le vor încasa bine mersi și fără ca, conștiința să-i frământe, că mulți salariați și pensionari la propriu "mor de foame" și ei, cei care beneficiază de tot / toate, numai sub formă de special / speciale, benchetuiesc, vacanțe făcute în zone exotice, posedă : vile de vacanță, case nenumărate în România și în afara României, au bani de nu le mai știu numărul și pe care îi dețin în offșoruri de pe tot mapamondul........, să le fie rușine pentru că, s-au îmbogățit de pe urma muncii poporului român sărac / sărăcit cu bună știință și ca vaaaaaide el !